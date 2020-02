Letizia di Spagna, per l’incontro in Galizia affascina in verde

editato in: da

Letizia di Spagna delude alla fiera d’arte contemporanea

È stata una settimana ricca di impegni istituzionali per Letizia di Spagna, che come sempre si è mostrata raggiante e al top della forma anche oggi per la cerimonia di consegna del premio Fondazione Princess of Girona 2020, con un look che ha affascinato tutti.

Proprio nei giorni scorsi, infatti, la Ortiz ha partecipato all’udienza a Palazzo della Zarzuela con il consiglio di amministrazione di Atresmedia, durante il quale ha stupito tutti indossando un marchio sostenibile, mai indossato prima. Poi ha preso parte all’inaugurazione della fiera d’arte contemporanea di Madrid, dove però non ha colpito particolarmente a causa di un look un po’ troppo bon ton e d’altri tempi.

Questa volta, però, la Regina non ha deluso le aspettative: in occasione della cerimonia istituzionale è apparsa sorridente e perfettamente a suo agio, semplice ma elegantissima con un completo verde scuro di Hugo Boss – uno dei marchi preferiti di Letizia – con una giacca lunga ai fianchi e pantalone a sigaretta, indossando un top verde menta in raso che illuminava l’outfit e che conferiva un tocco di sensualità e femminilità nell’insieme.

Immancabili i tacchi per Letizia di Spagna, che anche in questo caso ha sfoggiato le sue amate décolletées di Magrit, con un modello a punta, in perfetto ton sur ton con il completo. La Regina ama esaltare la sua bellezza naturale con make up dai toni caldi proprio come in questo caso: il mascara metteva in risalto le ciglia lunghissime e il gloss leggermente aranciato dava un tocco di luminosità al viso.

La Sovrana sceglie sempre con cura gli accessori da indossare, senza mai esagerare: ai lobi i suoi orecchini in oro bianco e diamanti a forma di doppio pugnale di Gold & Roses, ma niente collane o bracciali. Alle dita il suo anello preferito, un gioiello placcato in oro giallo di Karen Hallam, regalatole dalle figlie. È l’unico accessorio che impreziosiva le mani di Letizia Ortiz, come al solito con unghie prive di smalto, corte e curate.

Dopo le onde tra i capelli, che hanno dato alla Regina un’aria un po’ invecchiata, per la consegna del premio ha deciso di ritornare alla sua solita chioma, sciolta e liscia, che le incorniciava perfettamente il viso.

Per il premio Fondazione Princess of Girona 2020 Letizia di Spagna è volata in Galizia, accompagnata per la prima volta da Pablo Iglesias, secondo Vice Presidente e ministro dei diritti sociali. Anche senza il suo amato Felipe, occupato in altri impegni istituzionali, la Reina si è mostrata a suo agio ed è stata apprezzata per il suo impegno e il suo carisma unico.