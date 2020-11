Letizia di Spagna incontra l’Unicef e sfoggia il perfetto look da lavoro

editato in: da

Letizia di Spagna, la gonna in pelle contesa da Meghan Markle

Da vera regina di stile qual è, Letizia di Spagna riesce ad indovinare l’outfit giusto per ogni occasione. E quando si tratta di impegni di lavoro, come accaduto più volte nelle ultime settimane, ha dato prova di una classe innata che emerge anche in look più sobri e casual.

Martedì 17 novembre la Regina consorte ha partecipato ad un incontro di lavoro con l’Unicef presso il Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica a Madrid, ed è tornata a stupirci grazie alla sua scelta di stile davvero eccellente. Se il giorno precedente, per l’inaugurazione del nuovo Ospedale Universitario di Toledo, aveva sfoggiato un delizioso tailleur grigio di Felipe Varela, questa volta ha optato per qualcosa di più semplice, ma altrettanto d’effetto.

Letizia ha infatti indossato un incantevole maglioncino azzurro con ampio scollo a barca e maniche a trequarti, arricchite da piccoli volant. È la scelta perfetta per dare luminosità e ringiovanire il suo look, uno stratagemma che di recente ha utilizzato con gran frequenza. La maglia, dai dettagli in stile moderno, si contrappone perfettamente al taglio classico ed elegante dei pantaloni sartoriali grigi firmati Massimo Dutti, con gamba ampia e dall’orlo arrotolato.

Come è ormai sua consuetudine, la Ortiz ha scelto dei pantaloni già indossati in precedenza – in particolare, questi li avevamo visti nel 2017 e in diverse altre occasioni in seguito. Da sempre dedita all’arte del riciclo, Letizia in questo periodo non perde occasione per riportare in vita alcuni dei pezzi più iconici del suo guardaroba. Ed è sorprendente come riesca, ogni volta, ad innovare il suo look semplicemente facendo attenzione ai dettagli.

In questo caso sono le scarpe a dare nuova forma ad un outfit incantevole. Letizia ha infatti scelto un paio di décolleté vertiginose con un leggero plateau dal colore blu indaco, diverse tonalità più scuro rispetto alla maglia. Tra le braccia, inoltre, stringeva un cappotto grigio scuro che non abbiamo potuto ammirare – non lo ha mai indossato, perché evidentemente il clima a Madrid è stato più clemente di quanto atteso.

Per quanto riguarda i dettagli, ancora una volta la Ortiz riesce a sorprenderci. In questa occasione ha optato per un make up piuttosto vivace così da evidenziare gli occhi, legando i capelli in una coda di cavallo alta che rappresenta la scelta perfetta per un incontro di lavoro. E come gioielli, solamente un paio di orecchini con punto luce e l’ormai famoso anello di Karen Hallam.