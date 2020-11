Letizia di Spagna incanta Siviglia con l’abito virale che nasconde un segreto

editato in: da

Letizia di Spagna incanta all’inaugurazione del Tourism Innovation Summit che si è tenuta a Siviglia. La Regina ha recuperato dal suo guardaroba l’abito bianco con cui aveva sfidato Kate Middleton durante la visita a Londra dello scorso anno.

Letizia ha partecipato all’evento senza suo marito Felipe che avrebbe dovuto accompagnarla, ma si trova in isolamento per almeno dieci giorni dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid. Dunque, per circa un paio di settimane spetta a Donna Letizia reggere le sorti della Monarchia e all’evento andaluso si è mostrata all’altezza.

La Sovrana si è presentata al Summit rispolverando un abito decisamente raffinato, bianco con micro pois neri, maniche a sbuffo con bottoni sui polsi, scollo perkins, cintura in pelle nera sottile, firmato Cherubina, in perfetto stile “lady britannica”. Non a caso, nel 2019 lo sfoggiò per la prima volta durante il viaggio di Stato a Londra. Anche se a dir la verità, il marchio è andaluso, dunque l’abito nasconde un piccolo messaggio segreto: un omaggio alla regione che l’ha ospitata.

La prima volta che Letizia ha utilizzato questo brand risale al giugno 2019. La Sovrana sfoggiò uno splendido abito rosso durante la cerimonia delle Forze Armate e poi lo ripropose con l’abito bianco a pois neri, che ha riciclato ora, per incontrare Kate Middleton, anche lei in bianco e nero, durante le celebrazioni dell’Ordine della Giarrettiera, a Londra, sempre a giugno 2019. Il vestito di Letizia divenne virale e ci fu una vera e propria corsa all’acquisto.

Per ripararsi dal freddo non troppo pungente di Siviglia, Letizia porta sulle spalle un cappotto nero di Carolina Herrera, anche quello riciclato. Infatti, l’ha indossato per la prima volta nel 2018.

Completano il look, una clutch bianca del brand Furla che Letizia porta utilizzando la tracolla corta e le sue décolletée nere in rettile, firmate Manolo Blahnik, vero passepartout dei suoi outfit, che indossò anche a Londra. Solo che allora, preferì una più elegante clutch nera e un cappellino con rete per non essere da meno delle lady britanniche.

Unico gioiello, ovviamente minimal, che Letizia si concede al Summit sono gli orecchini chaton, se escludiamo l’anello, regalo delle figlie Leonor e Sofia, dal quale non si separa mai. Mentre i capelli sono legati in un’elegante coda di cavallo alta e tirata.