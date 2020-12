Letizia di Spagna incanta ma a sorpresa le figlie le rubano la scena

editato in: da

Letizia di Spagna a confronto col look delle figlie Leonor e Sofia

Letizia di Spagna conclude gli impegni della settimana con un look che è una favola, ma a sorpresa compaiono le figlie, Leonor e Sofia a rubarle la scena. Le due ragazze, rispettivamente di 15 e 13 anni, hanno accompagnato del tutto inaspettatamente i genitori all’evento tenutosi a Palazzo Reale e non sono passate inosservate, anche perché hanno ereditato la classe e l’eleganza di mamma Letizia.

Dunque, Leonor e Sofia hanno preso parte all’evento che si è tenuto al Palazzo di El Pardo dove hanno presieduto la riunione del Consiglio della Fondazione Principessa di Girona, di cui Felipe è presidente onorario sin dalla sua fondazione nel 2009. A dire il vero, da quando è diventato Re, il titolo è passato alla figlia maggiore e futura Regina di Spagna, Leonor. Questo giustificherebbe la presenza delle due ragazze all’appuntamento di lavoro, sebbene non fosse previsto il loro coinvolgimento. Le foto dell’evento sono state pubblicate sul profilo Twitter della Casa Reale.

La loro partecipazione è particolarmente significativa, perché per la prima volta dal 23 novembre, ossia da quando Don Felipe è stato costretto all’isolamento per essere entrato in contatto con una persona positiva, la Famiglia Reale si è mostrata in pubblico al completo.

Per l’occasione, Letizia di Spagna ha sfoggiato un outfit che lascia senza fiato, giocando su aderenze, trasparenze e rosso fuoco, il colore che più le dona. La Regina ha scelto infatti una maglia in jersey rosso, firmata Hugo Boss, dalla trama sottile che lascia intravvedere la lingerie bianca. L’ha abbinata a una splendida gonna nera a campana, decorata con grossi fiori rossi, di Carolina Herrera. Gli accessori sono tutti neri: clutch e décolletée alte, entrambe di Carolina Herrera, e cinturone alto in vita.

Dunque, Letizia indossa i capi dei suoi stilisti preferiti e in fatto di classe è promossa a pieni di voti. Ma ad attirare l’attenzione sono le Principesse, forse anche grazie all’effetto sorpresa.

Leonor e Sofia indossano due mini abiti neri a fantasia, con maniche a sbuffo, dallo stile simile: per la Principessa delle Asturie disegni geometrici rosa, per l’Infanta di Spagna pois bianchi. Quest’ultimo è di Zara e costa 29,95 euro. Le ragazze, differentemente da mamma Letizia, indossano dei collant color carne. E mentre Leonor osa già coi tacchi, Sofia calza delle scarpe basse con nappa di Pretty Ballerinas.