Letizia di Spagna è incantevole col look regale da meno di 20 euro

Letizia di Spagna splendida con l’abito low cost

Letizia di Spagna supera se stessa e si presenta alle udienze a Palazzo Zarzuela con un abito che costa meno di 20 euro.

Si tratta di un vestito di tweed bianco e blu, con scollo a barca e cintura bassa, firmato Zara, uno dei marchi low cost preferiti dalla Sovrana, ma anche da Kate Middleton. A dir la verità, l’abito costa circa 77 euro. Ma il prezzo è stato ribassato, visto che siamo in periodo di saldi. Pare per altro che il capo sia ancora disponibile in varie taglie, secondo quanto riporta Hello!.

Letizia, che spesso indossa brand accessibili a tutti come la famosa tuta di Mango, impreziosisce il look low cost con accessori ricercati. In questo caso, abbina l’abito in tweed a delle scarpe dal tacco sottile di Carolina Herrera, di cui recentemente ha indossato un meraviglioso abito fucsia. I gioielli sono ridotti al minimo, spicca un nuovo paio di orecchini a cerchio dorati.

La Regina spagnola è incantevole ed estremamente elegante. Come in molti hanno notato, il look di Letizia firmato Zara assomiglia “pericolosamente” all’abito di Erdem sfoggiato da Kate Middleton lo scorso ottobre al Victoria & Albert Museum. La Duchessa di Cambridge spese per la sua mise 1.544 euro. E il risultato ottenuto non è molto diverso da quello della sua collega spagnola.

Allora Kate fece uno strappo al dress code, mostrando le spalle. Ma lo scollo a barca è uno dei preferiti di Meghan Markle. Dunque, ancora una volta Letizia di Spagna dà una lezione di stile alle due Duchesse, trasformando un outfit low cost in un raffinato look regale.