Letizia di Spagna incanta in rosa: gonna da favola e tacchi killer

Letizia di Spagna, la gonna a pieghe che nasconde il trucco

Letizia di Spagna comincia la sua settimana partecipando alla cerimonia di chiusura della XII Call for Social Projects promossa dal Banco Santander. La Regina si veste di rosa e non sbaglia.

Dopo la gonna celeste di Hugo Boss, vero pezzo iconico del suo guardaroba, Letizia opta per un altro colore pastello, nonostante la stagione autunnale. La Sovrana sceglie il rosa e sfoggia uno dei suoi look più belli. Tutto è perfetto nel suo outfit, a cominciare dal cappotto confetto, un capospalla bon ton, firmato Carolina Herrera in lana pettinata.

Si passa alla maglia, sempre rosa, che abbina a una splendida gonna lunga a pieghe, rosa e nera, dalle sfumature cangianti. Il modello ricorda quello indossato poco tempo fa al National Fashion Award. Allora si trattava di una gonna color cipria che il vento birichino ha reso pericolosamente aderente.

Questa volta la pencil skirt gioca sulle sfumature. Del marchio inglese Reiss, Letizia l’ha già indossata lo scorso marzo poco prima del lockdown primaverile. La gonna nasconde un trucco per esaltare la linea. Infatti, lasciando le tonalità più scure nella zona dei fianchi per schiarirsi gradualmente fino a diventare quasi bianco sull’orlo, crea un effetto slanciante che sottolinea ancor più il fisico tonico ed esile della Regina.

Di nuovo, la Regina ricicla i capi del suo armadio senza badare alle stagioni, ma li sa abbinare con classe ai giusti accessori in modo da renderli sempre portabilissimi.

Così eccola esaltare il punto vita con una cintura in pelle nere di Burberry, tenere tra le mani una raffinata clutch rosa e nera di Magrit e calzare delle stupende décolletée dal tacco sottile e altissimo, per non dire killer, di Manolo Blahnik che ovviamente porta senza calze, malgrado sia novembre.

Il look è un’esaltazione della femminilità, ma nel contempo non esagera con fronzoli e tematiche bon ton. L’accostamento del nero evita l’effetto confetto che l’uso del rosa potrebbe facilmente creare.