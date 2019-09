Letizia di Spagna incanta a teatro. Ma l’abito oversize la mette in imbarazzo

editato in: da

Letizia di Spagna in bianco all’Opera: mostra la lingerie

Letizia di Spagna apre la stagione lirica del Teatro Real di Madrid, accompagnando il marito Felipe alla prima del Don Carlo di Verdi.

Le loro Maestà sono accolte al grido di “Viva il Re”, come è consuetudine. E la Regina è uno schianto. Abbandonati i pantaloni, Letizia ha scelto un sofisticato look total white per l’occasione mondana. Si tratta di un maxi chemisier in seta bianca, del marchio Lola Li. La stoffa lucida illumina la pelle abbronzata della Sovrana che a 47 anni è splendida.

Completano l’outfit un paio di Manolo Blahnik in PVC ai piedi, i bracciali gemelli di Cartier e dei preziosi orecchini pendenti di De Grisogono. I capelli sono raccolti in un messy bun spettinato e basso, mentre il make up prevede lo smokey eye marrone e un lucidalabbra neutro.

Letizia è perfetta, se non fosse che l’abito oversize le crea un certo imbarazzo. È messa in difficoltà per la seconda volta dal look, dopo i tacchi killer. Complici il tessuto scivoloso e la taglia forse troppo grande, la scollatura le si apre, mettendo in mostra la lingerie. La Regina, visibilmente a disagio, è costretta a chiedere aiuto. Prontamente le viene portata una spilla da balia che risolve il problema. E la serata prosegue senza ulteriori inciampi.

In effetti, l’abito dell’ex giornalista è apparso fin da subito un po’ troppo largo, anche sulle spalle e intorno al collo. Ma Letizia è un incanto e suscita frasi di ammirazione tra i palchi del teatro. La moglie di Felipe s’intrattiene con i presenti e si concede solo un bicchiere d’acqua. Mentre il Re beve una birra col sindaco di Madrid.