Letizia di Spagna, il tenero bacio di suo marito Filippo

Letizia di Spagna ha ritirato un premio che le è stato conferito a Madrid per il suo impegno contro la violenza domestica e di genere. E suo marito Felipe è orgoglioso di lei.

La Regina ha affrontato la pioggia novembrina indossando un abito grigio chiaro, sciancrato in vita, dalla gonna ampia. Un look sobrio, fin troppo austero rispetto allo stile cui ci ha abituati l’ex giornalista. Resta un mistero il nome dello stilista che l’ha realizzato ma Letizia è come sempre un incanto. E lo rende ancora più femminile con le scarpe nere dal tacco stiletto, firmate Manolo Blahnik, e la clutch coordinata di Carolina Herrera.

Ad accompagnarla alla cerimonia c’è suo marito Felipe che è onorato di averla al suo fianco. I due arrivano insieme, il Re tiene l’ombrello col qual protegge l’augusta consorte, mentre lei si regge al suo braccio.

Letizia riceve il riconoscimento dalle mani proprio di suo marito che suggella il momento con un tenero bacio pubblico alla moglie. La coppia ha avuto i suoi momenti di crisi che però sono stati ampiamente superati e ora sono uniti più che mai.

In questi ultime mesi Felipe ha svariati motivi per essere orgoglioso della sua famiglia. Oltre che di Letizia, anche delle figlie Leonor e Sofia. In particolare la prima, che è destinata a salire sul trono, ha appena compiuto 14 anni e ha cominciato la sua carriera a Corte.