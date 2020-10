Letizia di Spagna, il potere intramontabile della sua giacca

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla la giacca principe di Galles ed è perfetta

Letizia di Spagna riprende i suoi impegni in presenza e visita il CERMI, sfoggiando un look riciclato dalla testa ai piedi, ma di sicuro effetto, dove il pezzo forte è la giacca in principe di Galles. La Regina sceglie quindi uno dei suoi outfit da working girl e ancora una volta non sbaglia.

La riunione di lavoro che si è tenuta a Madrid con il comitato spagnolo dei rappresentati delle persone con disabilità non prevede mise frivole o sofisticate, Letizia ne è consapevole. Per questo preferisce presentarsi all’evento con un look semplice, quasi austero e senza fronzoli, ma come sempre particolarmente elegante, come il tailleur pantalone mai uscito da Palazzo.

La Sovrana recupera dall’armadio il suo blazer, dai toni sul grigio con una punta di rosso e verde, del marchio francese Sandro Paris, che aveva già indossato nel settembre 2019 per accompagnare le figlie Leonor e Sofia al loro primo giorno di scuola. Un capospalla versatile che si abbina un po’ con tutto e può essere facilmente indossato in varie occasioni. Letizia lo porta ora come allora con una t-shirt e un paio di pantaloni neri a sigaretta.

A differenza dello scorso anno però, la Regina sostituisce le sneaker, effettivamente troppo sportive per l’impegno di Corte, preferendo i mocassini di Hugo Boss che ha indossato più volte nelle ultime settimane. Dunque, ancora una volta Letizia abbandona senza problemi i tacchi per un più comodo e pratico paio di scarpe ultra basse. Come borsa invece sceglie un pezzo evergreen del suo guardaroba, la clutch nera di Carolina Herrera.

A impreziosire il look da ufficio ci pensano degli splendidi orecchini di Chanel, a forma di stella, tempestati di brillanti. I gioielli sono stati creati sulla base di un disegno originale di Coco Chanel, ispirato al cielo di Parigi e recuperato da Karl Lagerfeld. Non poteva poi mancare l’anello di Karen Hallam, da cui Letizia non si separa mai perché è un regalo delle sue figlie. Il tutto perfettamente documentato dalle foto pubblicate sul profilo ufficiale Twitter della Casa Reale.

La moglie di Felipe tornerà in pubblico giovedì 29 ottobre per l’udienza a Palazzo Zarzuela.