Letizia di Spagna, il look è una favola ma lei rischia di cadere

Letizia di Spagna, tacchi killer e look crema riciclato

Letizia di Spagna riprende gli impegni di Corte dopo la pausa estiva e il primo look esalta il suo fisico perfetto, ma i tacchi la tradiscono.

Dopo aver accompagnato le figlie Leonor e Sofia al loro primo giorno di scuola in sneaker, la Regina ritorna agli outfit formali. Eccola presenziare col marito Felipe a un’esibizione a Siviglia per celebrare i 500 anni dalla spedizione di Fernando Magellano.

Letizia si presenta con un sofisticato abito crema che ne esalta la linea filiforme e mette in mostra i muscoli scolpiti delle braccia. Il vestito è firmato Pedro del Hierro e a dir la verità non è la prima volta che lo indossa. Lo aveva già portato durante il tour in Argentina di qualche mese fa. Ma come è noto, Letizia evita gli sprechi e sfrutta il suo guardaroba, riciclando sapientemente le mise.

A Siviglia lo abbina a borsa e scarpe in suede, firmate Carolina Herrera. Infine, non dobbiamo tralasciare il dettaglio prezioso, ossia un paio di orecchini con brillanti e perle, decisamente molto raffinato.

Come sempre Letizia è impeccabile, ma questa volta ha rischiato di finire letteralmente a terra. Infatti, mentre la Regina si è rivolta alle persone che erano accorse a vederla, per stringere loro le mani, non si è accorta di un gradino ed è inciampata. È bastato un attimo di distrazione per sfiorare l’incidente che avrebbe potuto causare non poco imbarazzo, oltre che qualche ematoma. Ritrovato l’equilibrio, la moglie di Felipe un po’ spaventata ha esclamato: “Sono quasi caduta”.