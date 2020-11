Letizia di Spagna, il giorno speciale: gli 82 anni della Regina Sofia e l’amore con Felipe

editato in: da

Letizia di Spagna splendida in blu, torna in pubblico con la suocera

Per Letizia di Spagna il 2 novembre è un giorno davvero speciale: ricorre infatti l’anniversario del suo fidanzamento con Felipe VI, e anche il compleanno della suocera, la Regina Sofia.

Sono trascorsi ben 17 anni da quell’annuncio che stupì tutti: nessuno in quel momento si aspettava le nozze imminenti del Principe, tantomeno il popolo. Eppure la fuga di notizie divenne incontrollabile, tanto che la Corona dovette anticipare l’annuncio.

Letizia Ortiz infatti il giorno prima del fidanzamento ufficiale, presentò il suo ultimo telegiornale, si recò nel suo appartamento e, dopo aver fatto le valigie, si trasferì per prepararsi per la sua prima apparizione pubblica come fidanzata ufficiale dell’allora Principe Felipe VI.

Nessuno ai tempi sapeva con certezza il nome della futura Regina di Spagna, eppure tra i giornalisti tutti erano quasi certi che fosse Letizia la fortunata. Del resto la coppia, nei giorni antecedenti all’annuncio del fidanzamento, non si era certo nascosta, sebbene non si fossero mai scambiati effusioni che facessero intendere una liason: i due infatti furono avvistati in diverse occasioni insieme, come al ristorante o per strada, ma nessuno aveva idea che tra la giornalista e il Principe ci fosse una relazione.

Dopo alcuni anni ovviamente emersero altri particolari riguardo le circostanze del fidanzamento di Letizia e Felipe: il Re Juan Carlos era infatti contrario alle nozze, ma Felipe pronunciò la famosa frase “O sposo Letizia o non mi sposo“, che fece arrendere i genitori.

Il rapporto tra Letizia e la Regina Sofia poi non è mai stato idilliaco e le due donne ne hanno spesso dato dimostrazione in pubblico. Nel 2018 Letizia ha addirittura impedito alla figlie di posare davanti ai fotografi con la nonna dopo la messa di Pasqua a Palma di Maiorca: il gesto della Regina ha fatto molto scalpore, tanto che spesso viene ricordato ancora oggi dalla stampa spagnola.

Nel giorno dell’82esimo compleanno della Regina Sofia però occorre ricordare che ad oggi i rapporti tra suocera e nuora sono più distesi, anche se sempre caratterizzati da (pochi) alti e (tanti) bassi.

Dopo l’allontanamento di Juan Carlos, Sofia, malgrado gli screzi del passato, ha deciso di restare al fianco del figlio Felipe e della nuora Letizia, rimanendo a vivere con loro e le nipoti nel Palazzo e di non seguire il marito nel suo esilio.

Ultimamente però i rapporti si sarebbero nuovamente inaspriti: Letizia avrebbe deciso di allontanare ulteriormente le figlie dalla suocera, chiedendo alle loro tate di impedire che quest’ultima faccia visite non preventivate alle nipoti, in particolare quando la Ortiz era impegnata in un evento ufficiale.

Nonostante l’insofferenza di Felipe, le due non riescono a sotterrare l’ascia di guerra: riusciranno a trovare mai un punto di incontro?