Letizia di Spagna, il gesto generoso celato dietro la scelta di stile

Letizia di Spagna, l’oufit per le vacanze che sta bene a tutte

L’appellativo di Regina, non riguarda solo il suo ruolo politico in Spagna, ma anche quello di stile, del resto basta guardare tutte le apparizioni di Letizia di Spagna, pubbliche o private, per accorgersi che nulla è lasciato al caso: capi d’abbigliamento e accessori sono sempre scelti con grande cura.

Di charme, è certo, la moglie del Re Felipe ne ha da vendere perché sembra proprio che alla nascita le siano state riservate tutte le caratteristiche che una Regina di stile dovrebbe avere. Lei, l’esempio di eleganza per antonomasia, non ne sbaglia una, come dimostrano le recenti fotografie che la ritraggono in questi giorni d’estate insieme alla sua famiglia.

E a proposito dei suoi look, c’è un particolare che non è sfuggito ai più attenti: in due diverse occasioni, infatti, Letizia Ortiz ha sfoggiato la stessa borsa, ma di due colori diversi. Ci si è subito chiesto se la scelta fosse dettata dalla praticità di questo accessorio o se la Regina fosse particolarmente affezionata alla designer di quell’accessorio.

Le borse indossate da Letizia sono infatti di Anna Pérez, designer di FQ Bags, e dietro a questa apparente scelta di stile si nasconde un gesto generoso e di gran cuore, tipico di una Regina.

L’accessorio indossato dalla Ortiz in questi giorni di vacanza insieme al marito e alle sue due figlie Leonor e Sofia, fa parte di una collezione i cui profitti ricavati dalle donazioni, fatte sul sito web, andranno interamente devoluti alla ricerca per migliorare durata e qualità di vita dei malati fibrosi cistica.

Tutti i proventi ottenuti dalla vendita delle borse FQ Bags sono donati all’Associazione Catalana della Fibrosi Cistica, ecco perché Letizia di Spagna ha scelto proprio di acquistare e indossare quelle borse. Un scelta di stile, quella della Regina, che però nasconde una solidarietà esemplare.

Non è la prima volta in realtà che la Ortiz sceglie di sposare questa causa, esattamente un anno fa, infatti, la Regina ha scelto di supportare la causa indossando gli accessori realizzati dalla designer.

Letizia, che ultimamente è finita sotto i riflettori per quella affermazione sul futuro di Leonor che ha spiazzato tutti, ha convertito quindi un oggetto così prezioso per il futuro dei malati di fibrosi cistica, in un accessorio di stile assolutamente da avere, per una giusta causa, s’intende.