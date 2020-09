Letizia di Spagna, le figlie Leonor e Sofia in quarantena

editato in: da

Letizia di Spagna, tutte le prove che hanno affrontato quest’estate Sofia e Leonor

Sono passati solo pochi giorni da quando Felipe, in compagnia della secondogenita Sofia, ha accompagnato la sua erede Leonor all’ingresso di scuola per il suo primo giorno in nuovo istituto. La Principessa sta frequentando il quarto anno dell’educazione secondaria obbligatoria, ma, purtroppo, c’è già stato un imprevisto che l’ha costretta a rinunciare alle lezioni.

Quello appena iniziato, infatti, sarà un anno scolastico molto particolare per gli alunni di tutto il mondo. L’emergenza sanitaria sta mettendo in discussione la presenza in classe e il normale andamento delle lezioni. Una situazione che colpisce tutti, anche le figlie di Felipe e Letizia. E, proprio Leonor, per rispettare le regole imposte dalle autorità, è stata messa in quarantena dopo che una sua compagna di classe è risultata positiva al Coronavirus.

Nei prossimi giorni, quindi, la Principessa non si recherà al collegio privato Santa María de los Rosales, istituto attentamente scelto da Letizia e Felipe per la sua educazione, ma seguirà delle lezioni a distanza. La Famiglia Reale, una volta venuta a conoscenza di quanto stava accadendo, ha immediatamente preso in mano la situazione e ha annunciato che Leonor rispetterà le regole:

La Principessa – hanno comunicato da Palazzo – seguirà i regolamenti e le indicazioni sanitarie, così come il Re e la Regina e l’infanta Sofia.

Anche la piccola Sofia, inoltre, è stata messa in isolamento per due settimane. Le due sorelle, che in questa estate hanno mostrato di essere estremamente affiatate, si supporteranno a vicenda. Potranno tornare a scuola dopo aver effettuato i test necessari.

Continueranno a tener fede ai loro impegni, invece, Felipe e Letizia. I Reali, infatti, hanno un’agenda piena di eventi istituzionali a cui hanno deciso di continuare a partecipare mentre le figlie rimarranno a Palazzo per seguire la didattica a distanza.

In particolare, Letizia, che, per rispettare le regole aveva dovuto rinunciare ad accompagnare sua figlia Leonor nel suo primo giorno di scuola, si è dovuta allontanare dalle figlie per recarsi in un istituto a Navarra per inaugurare il nuovo anno scolastico. Insomma, la Ortiz e la sua famiglia, nonostante le preoccupazioni derivanti da questa complicata situazione, stanno dando prova di grande senso di responsabilità verso il loro Paese.

Nei prossimi giorni Felipe e Letizia prenderanno parte ad una lunga serie di incontri. Quando potremo vedere di nuovo tutta la famiglia riunita?