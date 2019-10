Letizia di Spagna, la figlia Leonor compie 14 anni e fa tendenza

editato in: da

Leonor, la prima figlia di Letizia e Felipe di Spagna

Letizia di Spagna e Felipe festeggiano i 14 anni della figlia Leonor, Principessa delle Asturie. La ragazza è destinata a diventare Regina ed è già stata messa alla prova con il suo primo discorso ufficiale qualche giorno fa, occasione in cui si è dimostrata più che all’altezza.

Per celebrare la primogenita, Letizia ha cancellato gli impegni della giornata, anche se la Principessa e sua sorella Sofia sono impegnate con la scuola. Lo scorso anno invece, la Principessa Leonor per il suo 13 ° compleanno è stata protagonista del suo primo intervento pubblico leggendo l’inizio della Costituzione, in una sessione organizzata dal governo dell’Instituto Cervantes in occasione del 40 ° anniversario della Magna Carta. In quell’occasione ricevette i complimenti pubblici di papà Felipe, con tanto di bacio.

La carriera nella Monarchia è cominciata molto presto, già nel 2018, quando ricevette dal padre “il vello d’oro“, la spilla simbolo di tradizione, continuità e istituzione.

Leonor, che in questo mese d’ottobre durante il suo secondo discorso ad Asiego ha scoperto la sua prima targa commemorativa lasciando sullo sfondo i genitori, ha dimostrato di avere la stoffa della Regina. E da mamma Letizia ha ereditato la bellezza e lo stile.

Capelli biondi, occhi azzurri, Leonor è elegante per natura, complici sicuramente i consigli della mamma. La Principessa ha uno stile moderno, proprio come Letizia. Veste marchi low cost come Zara, Mango o Massimo Dutti. Ma è perfettamente a suo agio anche con abiti raffinati e bon ton, quando l’occasione lo richiede. Per il suo intervento ad Asiego ha sfoggiato un outfit casual con trench di Burberry e pantaloni di Massimo Dutti che ha fatto già tendenza.

Bella, affascinante ma consapevole di quello che l’aspetta, Leonor non tradirà le aspettative di Donna Letizia e papà Felipe, anzi è destinata a metterli in ombra. Le Principesse d’Europa sono avvisate, a cominciare da Elisabetta del Belgio che ha appena compiuto 18 anni o la più piccola Charlotte, figlia di Kate Middleton e William, che sta crescendo all’ombra della bisnonna Elisabetta.