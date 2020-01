Letizia di Spagna, Felipe preoccupato: la nipote segue i passi di Meghan Markle

editato in: da

A quanto pare, non c’è pace a corte, per Letizia e suo marito Felipe. Questo inizio di nuovo anno ha portato, per i reali spagnoli, qualche preoccupazione che non è certo passata inosservata ai più attenti royal watchers. Questa volta, i problemi arriverebbero da una nipote di Re Felipe VI.

Si chiama Victoria Federica de Marichalar de Borbon, ha compiuto da poco 19 anni ed è la figlia secondogenita dell’Infanta Elena, sorella di Felipe. La giovane reale è ormai da tempo al centro del gossip spagnolo, e proprio per questo motivo si è già guadagnata il titolo di principessa ribelle.

Ha infatti una vita sociale molto attiva, non si sottrae ai flash dei fotografi e si mostra spesso in comportamenti che possono mettere in imbarazzo la Corona. Ad esempio, in passato è stata più volte vista fumare, un atteggiamento che di certo Letizia non apprezza molto – viste le sue tendenze salutiste.

Inoltre, con le sue relazioni amorose finite su tutte le pagine delle cronache rosa ha suscitato qualche ulteriore preoccupazione. Re Felipe VI, secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, non sarebbe affatto entusiasta di questa continua sovraesposizione della giovane Victoria Federica.

E per questo motivo avrebbe deciso di prendere provvedimenti. Il quotidiano La Razón riporta infatti alcune indiscrezioni secondo le quali il Re avrebbe fatto sapere a sua nipote di come i suoi comportamenti non siano ben accettati a corte.

Addirittura, voci rivelano che Felipe avrebbe impedito alla ragazza di partecipare ad un photocall organizzato per una prestigiosa rivista assieme al suo fidanzato, perché questo genere di eventi deve essere approvato preventivamente da Palazzo.

La preoccupazione principale per il Re sarebbe uno scandalo come quello che proprio in questi giorni sta sconvolgendo la Corona inglese. La nipote Victoria Federica potrebbe suscitare imbarazzo seguendo la scia di Meghan Markle, che ha letteralmente portato scompiglio con la sua decisione, in accordo con il marito Harry, di lasciare la Famiglia Reale.

Questa ulteriore preoccupazione si è abbattuta sulla testa di Letizia e Felipe in un momento non proprio roseo. Solo qualche settimana fa, in effetti, la coppia reale è apparsa in pubblico con sorrisi tirati e sguardi malinconici, cosa che ha destato l’attenzione dei sudditi. Pochi giorni dopo, si è spenta l’Infanta Pilar, zia del Re, che da tempo era malata. Non dovrebbe dunque sorprenderci scoprire che a corte ci sia un po’ di tensione.