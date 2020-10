Letizia di Spagna, un’ex amica svela le sue ambizioni prima di sposare Felipe

editato in: da

Letizia Ortiz e Re Felipe di Spagna sembrano essere nati per stare insieme. I due, fin dai giorni del loro fidanzamento e ancor di più dopo il loro matrimonio, sono apparsi sempre molto affiatati ed innamorati. La loro, unione, però, non era scontata.

È cosa nota, infatti, che Felipe ha dovuto lottare con i suoi genitori per convincerli ad accettare sua moglie: “O sposo Letizia o non mi sposo” avrebbe dichiarato senza possibilità di accettare opposizioni. Anche la Ortiz, però, aveva ambizioni diverse prima di conoscerlo e tutto si aspettava tranne che diventare Regina di Spagna.

A rivelare quali fossero i desideri di Letizia prima di incontrare Felipe, la sua ex amica Evelyn Von Brocke nel programma televisivo argentinto Podemos Hablar. Le due hanno lavorato fianco a fianco negli Stati Uniti d’America e, per questo, si sono conosciute molto bene. La Ortiz, ha dichiarato la donna, è stata un’ottima giornalista, estremamente professionale e sempre pronta a viaggiare per poter documentare gli eventi mondiali più importanti.

Letizia, però, aveva le idee ben chiare anche per ciò che riguarda gli affari di cuore. Stando a quanto affermato da Evelyn Von Brock, la Regina si immaginava al fianco di un uomo d’affari, probabilmente un imprenditore dalla buona reputazione. Durante una giornata di lavoro, però, ha incontrato Felipe e si è innamorata perdutamente.

Il resto è storia. Letizia e Felipe si sono sposati e hanno avuto due bellissime figlie: Leonor, l’erede al trono, e la piccola Sofia. La Ortiz, così, ha svestito i panni di giornalista per indossare quelli di Regina e assumersi grandi responsabilità. Quotidianamente, per il bene del suo Paese, affronta incontri istituzionali e importanti riunioni sfoggiando look impeccabili e grande classe.

Nonostante l’importante ruolo ricoperto da Felipe e Letizia, i due hanno continuato a mostrarsi uniti e a sostenersi anche nei momenti più difficili, dimostrando che il loro matrimonio è fondato su un sentimento profondo e vero. Spesso, così, sono stati avvistati insieme mano nella mano o mentre si guardavano dolcemente negli occhi.

Felipe e Letizia, insomma, sono una delle coppie royal più apprezzate. Una volta superate le difficoltà poste dall’emergenza sanitaria, torneranno a farsi vedere sereni e innamorati in una semplice giornata di shopping o di vacanza?