Letizia di Spagna regina di stile. Ma dal passato emerge il dettaglio imbarazzante

È una delle donne più eleganti del mondo, i suoi look sono sempre perfettamente curati e non presentano mai un dettaglio fuori posto. Stiamo parlando di Letizia di Spagna, naturalmente: è una vera icona di stile, ammirata per la sua bellezza e le sue scelte in fatto di abbigliamento.

Sappiamo quanto la Regina consorte abbia premura nel comparire in pubblico sempre al massimo della sua forma, motivo per cui dedica moltissimo tempo alla cura personale. Ad esempio, poco tempo fa è emerso uno dei suoi segreti di bellezza: quasi tutte le mattine, all’alba, Letizia riceve a Palazzo la visita della sua parrucchiera di fiducia, che si occupa dei suoi capelli per far sì che siano sempre lucenti e vitali. Inoltre, molte indiscrezioni parlano di piccoli ritocchini a cui la Ortiz si sarebbe sottoposta per levigare le rughe e gli altri segni del tempo.

Da qualche anno, la moglie di Re Felipe VI è molto attenta anche alla dieta. A quanto pare, seguirebbe un regime particolarmente salutista, al quale sottoporrebbe anche gli altri membri della famiglia. Tutto è volto a migliorare sì la propria salute, ma anche il proprio aspetto fisico. A tutto questo, dobbiamo aggiungere l’innegabile stile che contraddistingue Letizia, e che fa sì che il suo guardaroba sia sempre all’altezza di ogni occasione.

Eppure, non è sempre stato così. In passato, anche la Ortiz ha commesso qualche errore che non è passato inosservato. Uno di questi è riemerso da vecchie foto che, oggi, potrebbero mettere in imbarazzo la Regina consorte. In particolare, ci sono degli scatti risalenti al 2014, dove si possono vedere in primo piano le mani di Letizia. Unghie non perfettamente limate, pellicine morsicate e, in generale, una manicure non certo impeccabile. Sono forse il segno di un periodo in cui non era ancora così concentrata sul suo aspetto fisico, permettendosi di apparire in pubblico anche con qualche imperfezione?

D’altronde, non è da escludere che si sia trattato solo di un periodo particolarmente stressante, durante il quale Letizia potrebbe aver sofferto di qualche piccolo tic che l’ha portata a rosicchiarsi qualche pellicina. A chi non è mai successo? Quel che è certo è che da tempo la Regina non si lascia sfuggire dettagli fuori posto, e non è un caso che sia stata incoronata regina di stile, anche a confronto di altre figure quali Kate Middleton e Meghan Markle.