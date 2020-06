Letizia: svelati i dettagli del primo incontro con Kate Middleton

editato in: da

Lo scorso anno, il 17 giugno del 2019, per tutti gli amanti del gossip reale è stato un giorno davvero indimenticabile: durante il Garter Day, la cerimonia d’investitura che ha visto diventare Felipe VI Cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera – il più antico ordine cavalleresco inglese – per la prima volta Letizia di Spagna e Kate Middleton si sono incontrate in pubblico.

Quest’anno ovviamente l’evento non potrà svolgersi a causa dell’emergenza sanitaria, ma quell’incontro nella sala del trono del castello di Windsor ha lasciato nei cuori dei sudditi sia spagnoli che inglesi immagini che sono rimaste nella storia.

Letizia di Spagna per l’occasione si presentò alla cerimonia con un abito corto bianco con una stampa ottica e un copricapo nero, seguendo il protocollo inglese. Scelse poi di indossare dei gioielli particolari, per rendere omaggio sia alla Famiglia Reale Borbonica che ai Windsor. La Regina infatti ha indossato degli orecchini chaton destinati alle Regine della Corona Spagnola: dei gioielli dalle dimensioni importanti, che ha sempre portato in eventi serali o di gala.

Letizia però con questa scelta ha voluto strizzare l’occhio alla Famiglia Reale Inglese, perché gli orecchini appartenevano a Ena, la bisnonna di suo marito, nata nel Regno Unito e nipote della Regina Vittoria. La Ortiz però ha voluto omaggiare anche la Corona Spagnola, indossando una spilla a forma di fiore realizzata con diamanti, di proprietà della suocera Sofia.

All’evento a rompere il ghiaccio con Letizia di Spagna fu Sophie del Wessex: le due donne parlarono a lungo, a quanto pare di tacchi e acconciature. Non era la prima volta che le nobildonne si incontravano: si erano già viste al matrimonio di Victoria di Svezia nel 2010, ma anche a quello dei Granduchi di Lussemburgo nel 2012.

L’incontro con Kate Middleton avvenne poco dopo che il marito Felipe fu nominato Cavaliere: Letizia, vedendo che la moglie del Principe William era da sola, ne approfittò per avvicinarsi e parlarle, ricevendo un grande sorriso.

Cristian Salomoni, esperto di comunicazione non verbale, ha spiegato la dinamica dell’incontro tra le due donne: “Letizia non comunica molto, ma questo è tipico della sua personalità. Era evidente che fosse un po’ nervosa: era molto rispettosa nei confronti di Kate, che invece si è dimostrata più naturale e spontanea, gesticolando in modo efficace”.

L’esperto ha poi aggiunto: “Si notava anche come la postura di Kate fosse molto più rilassata e naturale. Letizia quasi non muoveva l’asse del suo corpo. Anche nel primo contatto tra loro si può osservare come Kate fu sorpresa di essere più la naturale delle due, mentre Letizia è rimasta molto rigida durante la conversazione”.