Letizia di Spagna, il compromesso sulle figlie per mettere a tacere le polemiche

Letizia di Spagna, insieme al Re Felipe, a Leonor e Sofia, si trova attualmente al Palazzo della Zarzuela. Dalla loro residenza, i due Reali non solo continuano a svolgere i loro doveri istituzionali, ma si godono anche momenti di serenità familiare. La Regina, però, non è stata esente da alcune polemiche che riguardano le figlie.

Da quanto Letizia di Spagna ha iniziato a lavorare da Palazzo della Zarzuela, dove vivono anche le piccole Leonor e Sofia, si è sollevata qualche polemica. Se, infatti, insieme al Re Felipe, la Ortiz continua a svolgere i suoi doveri istituzionali e ad apparire, seppur con minor frequenza ed esclusivamente attraverso videoconferenze, le figlie dei Reali non sono più state viste dal popolo spagnolo.

Si tratta, probabilmente, del tentativo di Letizia di tutelare Leonor e Sofia e di evitare una sovraesposizione mediatica delle piccole in questo periodo così delicato. D’altronde la Regina è sempre stata molto protettiva e ha sempre stabilito regole ferree per le figlie. Dall’altro lato, però, una parte di popolazione preferirebbe, invece, un maggior coinvolgimento dell’erede al trono e della piccola infanta. Alcuni, insomma, vorrebbero che la Ortiz seguisse l’esempio di Kate Middleton, la quale, spesso, mostra i figli George, Charlotte e Louis.

Per tutti coloro che non vedono l’ora di ammirare di nuovo Leonor e Sofia, c’è una bella notizia. I Reali hanno cambiato idea e hanno trovato un compromesso. Le due, infatti, saranno presto coinvolte in un evento istituzionale e parteciperanno attivamente alle celebrazioni per la Giornata internazionale del Libro organizzate dal Circolo della Belle Arti. Insomma, Letizia è riuscita a trovare la giusta via di mezzo tra la riservatezza voluta per le figlie e la necessità del popolo di vedere coinvolta la Principessa.

Leonor e Sofia prenderanno parte all’evento attraverso un video collegamento. Le due sorelle, con lo scopo di promuovere la lettura tra i giovani, leggeranno una parte del romanzo spagnolo Don Chisciotte della Mancia. Per la figlia minore dei Reali, inoltre, si tratterà di un evento speciale e senza precedenti: per la prima volta parlerà in pubblico.

Letizia, con la scelta di andare contro tendenza rispetto alle donne appartenenti alle altre Case Reali sulla possibilità di mostrare costantemente i figli ai media si è dimostrata, ancora una volta, molto coraggiosa e determinata. È, però, anche sempre disponibile ad ascoltare le esigenze del suo popolo e a trovare compromessi che possano rendere tutti felici.