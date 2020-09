Letizia di Spagna col tubino fucsia è uno schianto: fisico scolpito a 48 anni

editato in: da

Letizia e Felipe di Spagna si sono recati a Saragozza per assistere alle celebrazioni del 150esimo anniversario del quotidiano Heraldo de Aragon e per l’occasione la Regina ha riciclato un tubino fucsia che è una meraviglia.

Letizia ha compiuto 48 anni il 15 settembre ed è splendida. La sua forma smagliante è esaltata dall’abito sbracciato e sciancrato di Michael Kors, con tre bottoni su entrambe le tasche e una cintura d’argento che esalta la vita sottile della Sovrana. Lungo appena sotto il ginocchio – per coprire quella parte del corpo che non vuole più mostrare, il taglio aderente scolpisce la figura di Letizia e ne valorizza il lato B perfetto, mentre lo spacco dietro mostra i suoi polpacci tonici.

Completano il look clutch e décolletée fucsia, dello stesso colore dell’abito, entrambe firmate Magrit, un marchio molto amato da Letizia, di cui ha sfoggiato qualche giorno fa un altro modello di scarpe abbinandole all’abito floreale.

Come ormai è consuetudine, la Sovrana indossa un altro look riciclato. Il tubino fucsia infatti lo aveva indossato già nel 2018 in occasione dell’incontro con Donald e Melania Trump alla Casa Bianca. Tra l’altro, ironia della sorte, qualche giorno prima la First Lady americana indossò lo stesso vestito ma in versione celeste, non solo le due donne in un’altra occasione hanno sfoggiato lo stesso abito. Comunque, ora come allora, Letizia è uno schianto. Questo abito piace molto alla consorte di Felipe che nel 2019 lo tirò fuori nuovamente dal guardaroba per un’udienza a Palazzo.

Certo, Letizia non sfigura mai con questa mise e anche se ormai il look ha perso l’effetto sorpresa, lei è sempre incantevole. I Sovrani di Spagna hanno un’agenda molto fitta che nemmeno la quarantena delle figlie Leonor e Sofia, in isolamento a causa di un compagno della Principessa delle Asturie risultato positivo, ha interrotto.

Anzi, Letizia appare piena di energie, tanto che a un certo punto, durante la cerimonia sembra redarguire Felipe puntandogli il dito contro. Forse stava solo precisando qualcosa, ma il Re è molto attento a non perdersi nemmeno una parola della moglie.