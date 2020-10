Letizia di Spagna col misterioso tailleur mai uscito da Palazzo

editato in: da

Letizia di Spagna, il tailleur perfetto per l’ufficio

Letizia di Spagna ricomincia la settimana lavorativa e incanta col tailleur da perfetta “working girl”. La Regina ha presieduto alla quarta conferenza sulla trattazione della disabilità nei media, organizzata dalla Fondazione “A la Par” insieme alla Federazione delle associazioni dei giornalisti di Spagna e al Real Patronato sulla disabilità.

Un mondo, quello del giornalismo, che Letizia conosce molto bene, non solo per i suoi studi universitari, Infatti, prima di sposare Felipe, era una report ed inviata televisiva. Dunque, la Sovrana era perfettamente a suo agio durante la conferenza, documentata sul profilo Twitter della Casa Reale, avendo piena comprensione dei temi trattati.

Abbandonati gli abiti sofisticati indossati per gli eventi riguardanti il Premio Principessa delle Asturie, durate i quali sua figlia Leonor ha osato per la prima volta coi tacchi, Letizia ha optato per un sobrio tailleur blu scuro gessato, firmato Hugo Boss, il suo marchio preferito. Lo ha abbinato a una elegante camicia bianca dello stesso brand, mentre ai piedi ha sfoggiato delle décolletée nere, portate rigorosamente senza calze, di Magrit. La clutch è firmata Carolina Herrera. Letizia ha impreziosito il suo look con un paio di orecchini Chanel e il suo anello firmato Karen Hallam da cui non si separa mai.

Intorno al tailleur indossato da Sua Maestà si è formato un piccolo mistero. Infatti, pare non sia la prima volta che Letizia l’abbia sfoggiato. Infatti, durante una video-conferenza tenuta nel periodo di lockdown la Regina si è presentata con una giacca gessata del tutto identica a quella del completo di Hugo Boss. Allora l’aveva abbinata con dei pantaloni neri e dei mocassini. Dunque, pare evidente che il tailleur non è nuovo, ma ancora una volta è stato sapientemente riciclato.

Probabilmente, Letizia non era mai riuscita a indossarlo in pubblico a causa dell’isolamento sanitario. Ma ora si è presentata l’occasione giusta e per la prima volta il tailleur è uscito da Palazzo.