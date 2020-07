Letizia di Spagna al cinema con Felipe: il suo look acqua e sapone è perfetto

editato in: da

Dopo lunghe settimane dedicate ai tanti impegni ufficiali, è tempo di relax per Letizia di Spagna. Assieme a suo marito, Re Felipe VI, si è concessa una serata di libertà per una delle sue più grandi passioni, il cinema. E anche in questa occasione è apparsa in pubblico splendida come sempre.

Negli ultimi giorni, Letizia è stata impegnata con il tour della Spagna in compagnia di Re Felipe VI: la coppia reale ha visitato alcune delle località principali del Paese, prendendo parte ad alcuni importanti appuntamenti e dedicando momenti preziosi ai tantissimi cittadini che li hanno accolti con grande calore. La Regina consorte, bellissima e sempre impeccabile, ci ha regalato degli outfit deliziosi: che si tratti di look costosissimi o di abiti low cost, il suo stile è ormai divenuto un punto di riferimento per milioni di donne in tutto il mondo.

In queste prime settimane estive, Letizia ha sfoggiato molti vestiti incantevoli, perfetti anche per delle occasioni meno formali. E ad eccezione di qualche piccolo scivolone, anche i suoi look acqua e sapone sono davvero stupendi. Sabato sera, ad esempio, la Ortiz si è mostrata in pubblico con un abbigliamento molto semplice e comodo: jeans bianchi dalla linea piuttosto ampia, una maglietta bianca a righe blu a maniche corte e una borsetta a tracolla. La giacca, anch’essa blu, è rimasta appoggiata al suo braccio – la temperatura, a quanto pare, è stata piuttosto clemente.

Re Felipe VI, d’altronde, non è stato da meno: ha indossato un paio di jeans e una camicia chiara, leggermente sbottonata e con le maniche arrotolate. Letizia e suo marito sembravano due innamorati ai loro primissimi appuntamenti. È evidente che tra di loro regna l’armonia – come si evince anche dalla grande complicità che i due coniugi manifestano ogni volta che sono insieme, tra sguardi d’intesa e piccoli gesti.

Ma di che occasione stiamo parlando? Sabato sera, dopo tanti giorni trascorsi a viaggiare da un angolo all’altro del Paese, la Regina consorte e suo marito si sono concessi qualche ora di relax. Da soli – le figlie Leonor e Sofia questa volta sono rimaste a Palazzo – si sono dedicati ad uno dei loro hobby preferiti, andando al cinema. La coppia è stata avvistata in un multisala di Madrid, dove ha acquistato i biglietti dalle macchinette automatiche per poi entrare in sala, nel massimo rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti.

Con questo gesto, Letizia e Felipe hanno voluto dimostrare anche il loro appoggio al mondo cinematografico, come evidenziato anche dal messaggio pubblicato sul profilo ufficiale di Twitter della Casa Reale. Per i tantissimi appassionati delle vicende dei Reali spagnoli, questa è stata una splendida occasione per ammirare i due coniugi in un momento di relax: entrambi sereni e sorridenti, si sono goduti un bel film. E ora sono pronti a ripartire con i loro impegni ufficiali.