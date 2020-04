Letizia Di Spagna cede la scena alle figlie Leonor e Sofia: debutto impeccabile

editato in: da

Per una volta, non è Letizia di Spagna ad attirare l’attenzione. La Regina consorte ha lasciato spazio alle figlie, per quello che è un appuntamento importante e molto atteso dalla popolazione. Leonor e Sofia sono state impeccabili e hanno anche lanciato un messaggio bellissimo.

Quest’oggi, in occasione della morte del celebre scrittore Miguel de Cervantes, il Circolo delle Belle Arti di Madrid ha promosso la lettura del Don Chisciotte della Mancia, un appuntamento che si rinnova ogni anno. Letizia di Spagna e suo marito, re Felipe VI, avrebbero dovuto consegnare il Premio Cervantes al poeta Joan Margarit, ma la situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo ha portato alla cancellazione della maggior parte degli appuntamenti che coinvolgono la Famiglia Reale. Tuttavia, il pubblico che ha assistito online alla lettura non è certo rimasto deluso.

Come annunciato qualche giorno fa, le Principesse Leonor e Sofia hanno preso parte a questo importante evento per promuovere la lettura tra i giovani. Si è trattata, per loro, della prima apparizione pubblica da quando ha avuto inizio l’isolamento, e in molti stavano aspettando questo momento. A dare il via alla lettura è stato Joan Margarit, che subito dopo ha lasciato spazio alle due giovanissime figlie di Letizia e Felipe. La Principessa Leonor ha letto qualche riga, per poi passare il libro a sua sorella Sofia.

Per lei, questo appuntamento è stato ancora più importante: alle soglie dei suoi 13 anni, che compirà il prossimo 29 aprile, l’infanta ha parlato pubblicamente per la prima volta. Dopo aver letto il capolavoro di Cervantes, le due Principesse hanno lanciato un messaggio ai loro coetanei: “Milioni di ragazzi sono in casa da più di un mese senza andare a scuola. Non è necessario essere adulti per comprendere l’enorme difficoltà che stiamo vivendo in Spagna e negli altri Paesi. Per questo motivo, vogliamo ringraziare tutte le persone che si prendono cura di noi nei modi più diversi. Tutti sono importanti. Mandiamo loro un abbraccio con tutto l’affetto”.

Leonor e Sofia sorprendono per la loro dolcezza e per la loro semplicità: la primogenita di Letizia e Felipe ha indossato una semplice camicetta rosa e pantaloni comodi, il perfetto mix tra un outfit casalingo e uno più “serio”, come si conviene ad un evento così importante. Sua sorella Sofia, seguendo la sua scia, ha invece indossato una camicetta celeste – non è la prima volta che le due Principesse scelgono questi colori per le loro apparizioni pubbliche. A quanto pare, Leonor e Sofia si ispirano alla loro mamma. Anche Letizia, in queste settimane di smart working, ha optato per un look comodo ed elegante.