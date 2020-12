Letizia Di Spagna, cartolina di Natale fuori dagli schemi: Leonor e Sofia protagoniste

editato in: da

Le festività sono ormai alle porte e anche la Famiglia Reale spagnola si prepara a celebrarle nel migliore dei modi. Come è noto, si tratterà di un Natale atipico, caratterizzato dalle ristrettezze dovute alla pandemia in corso. Il Re Felipe e la Regina Letizia hanno deciso di fare i loro auguri con un’immagine significativa e fuori dagli schemi.

Come accade ogni anno, infatti, anche in questo dicembre i Sovrani di Spagna hanno deciso di parlare al loro popolo con una cartolina di Natale. Lo hanno fatto con la consapevolezza che il 2020 sia stato un anno molto particolare, in cui molte famiglie hanno sofferto e in cui anche la Famiglia Reale si è trovata in difficoltà, con la partenza del Re Juan Carlos e il suo trasferimento negli Emirati.

Letizia e Felipe hanno deciso di mostrare nella cartolina la Principessa Leonor, erede al Trono, e l’Infanta Sofia. Uno sguardo, in un certo senso, proprio al futuro del Paese. La foto è stata scattata durante un viaggio a Somao, località che ha vinto il ‘Premio per Città esemplare – Asturia 2020’, e dove la Famiglia Reale si è recata lo scorso ottobre. Le due sorelle appaiono serene e sorridenti e, come ci hanno abituato, estremamente affiatate.

Anche il loro abbigliamento non è particolarmente formale ed elegante. La Principessa, infatti, indossa una semplice maglietta beige con una bellissima giacca a quadri. I capelli sono acconciati in una coda di media altezza. Ancora più sportiva, invece Sofia, che sfoggia un dolcevita bianco e un gilè marrone.

La cartolina si presenta molto diversa da quelle degli scorsi anni, in cui la protagonista era sempre la Famiglia Reale al completo. Dietro l’immagine di Leonor e Sofia campeggiano, oltre le firme delle due sorelle, del Re e della Regina, gli auguri per un futuro sereno e colmo di speranza:

Che questo Natale ci porti un anno nuovo, il 2021, estremamente ricco di speranza.

Le cartoline di Natale rappresentano una tradizione che accomuna le Famiglie Reali di tutto il mondo e, pertanto, sono estremamente attese. Per quest’anno Letizia e Felipe hanno voluto sorprendere facendo un passo indietro e lasciando spazio a Leonor, colei che prenderà in mano, in futuro, le redini della Monarchia Spagnola.