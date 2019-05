Letizia di Spagna batte Kate Middleton: il tailleur pantaloni che dovremmo avere tutte

editato in: da

Letizia di Spagna sfida Kate Middleton col tailleur di Carolina Herrera

Letizia di Spagna incanta col tailleur pantaloni bianco, firmato Carolina Herrera.

Dopo la tuta di Mango, la Sovrana dà il meglio di sé durante la visita alla Foundation Against Drug Addiction (FAD) a Madrid. Si presenta con un completo candido, di una delle sue stiliste preferite, che abbina con un top a righe d’oro e a delle scarpe con cinturini incrociati, di Magrit.

Letizia ancora una volta è di un’eleganza impeccabile. Il suo tailleur è raffinato, senza essere esageratamente impegnativo. Un completo passpartout che, come il tubino nero, dovremmo avere tutte nell’armadio. Perfetto per incontri di lavoro ma anche a cena, scegliendo i giusti accessori. Il bianco è il colore dell’estate ed è complementare al nero.

I pantaloni ultimamente sono tra i capi preferiti delle teste coronate. Infatti, anche Kate Middleton, negli ultimi tre impegni di maggio, ha scelto per ben due volte di indossarli.

Letizia ha preferito forme morbide e larghe, ideali per i tacchi alti. La Duchessa di Cambridge ha sfoggiato i suoi adorati skinny neri e per la regata dei pantaloni blu con bottoni laterali, corti fino alla caviglia, in perfetto stile marinaro.

Le due donne fanno a gara di classe e ricercatezza. E Letizia batte davvero per poco Kate. Mentre Meghan resta a guardare, chiusa in casa alle prese col figlio Archie, nato da due settimane. Lei i pantaloni li adora, ma Harry glieli ha vietati soprattutto di sera. Certo, dalla cognate e dalla Regina di Spagna può imparare il dress code dei monarchi e soprattutto l’arte del risparmio.

Kate e Letizia amano infatti riciclare i loro look e abbinano spesso capi griffati con altri low cost. Ad esempio, l’anello di Karen Hallam da cui ultimamente la moglie di Felipe non si separa mai costa solo 89 euro.