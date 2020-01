Letizia di Spagna ad Auschwitz: il look total black che incanta

editato in: da

Letizia di Spagna splende senza Felipe con l’abito riciclato. E non sbaglia

Nuovo impegno ufficiale per Letizia di Spagna, che insieme al Re Felipe VI è stata in visita ad Auschwitz, in Polonia, per commemorare le vittime dell’Olocausto. La Regina riesce sempre ad incantare con i suoi look sobri e eleganti e anche questa volta non ha deluso.

I reali hanno deposto una corona di fiori in memoria degli spagnoli che sono stati uccisi nel tristemente famoso campo di concentramento e sono stati accompagnati dal nuovo ministro degli affari esteri, Arancha González Laya, e da altri leader internazionali.

Letizia anche questa volta, nonostante la ricorrenza così particolare, si conferma regina di stile, incantando con un look impeccabile e raffinato.

Un outfit total black per l’occasione, date le circostanze: un foulard al collo, guanti in pelle, il lungo cappotto con la cinta annodata in vita dalla linea scampanata, un pantalone dritto e stivali neri col tacco dalla punta rotonda. Il nero era il colore che evidentemente esigeva il protocollo.

Ma i dettagli sono importanti e sappiamo bene che la Regina cerca di dare un tocco particolare e originale anche ai look più sobri: ha indossato infatti un cerchietto a fascia in velluto (di super tendenza), con una frangia dal gusto anni sessanta. Ad impreziosire il look uno chignon basso raffinato e dei piccoli punti luce ai lobi, che hanno illuminato ulteriormente il suo sguardo. Per completare un make up dai colori caldi sui toni del nude ad esaltare la sua naturale bellezza.

Un look decisamente diverso dalla sua ultima apparizione in pubblico, alla Fiera Internazionale del Turismo a Madrid, in cui indossava un abito sobrio ed elegante, lungo fino alle caviglie, di colore nero con pochi pois di diversi colori che ricordano dei coriandoli, con piccolo spacco sul petto, per niente volgare. Letizia di Spagna ha sapientemente abbinato al vestito delle decolléte a punta marroni, nella stessa tonalità di alcuni pois presenti sul vestito.