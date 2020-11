Letizia di Spagna affascina con l’abito birichino. E piccolo incidente sulle scale

editato in: da

Letizia di Spagna, l’abito birichino riciclato 5 volte

Letizia di Spagna infrange la regola che si era imposta – non mostrare più le ginocchia in pubblico – e conquista tutti a Valencia riproponendo per la quinta volta lo stesso look.

Giornata movimentata quella della Regina che si è recata a Valencia per presiedere alla cerimonia della consegna dei premi Re Jaume I e all’udienza con i rappresentati della polizia municipale. Letizia è da sola perché suo marito Felipe, pur risultando negativo al tampone, è in quarantena per essere entrato in contatto con una persona positiva. Già era andata a Siviglia senza il Re dove aveva incantato tutti con l’abito virale, indossato nel 2019 durante il viaggio di Stato in Gran Bretagna. E ora tocca ancora a lei rappresentare la Monarchia.

Letizia però a Valencia si è trovata ad affrontare piccoli incidenti che ha, a dir la verità, superato brillantemente, senza venir sopraffatta dall’imbarazzo, sia quando la sua gonna ha preso “una brutta piega” sollevandosi leggermente sia quando Vicente Boluda, presidente dell’associazione valenciana degli imprenditori, è ruzzolato dalle scale cadendo proprio ai piedi della Sovrana. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna si è presentata ai suoi appuntamenti indossando uno splendido completo di Carolina Herrera, uno dei brand da lei preferiti. Si tratta di un abito sbracciato, con gonna a campana corta fino al ginocchio e cintura di stoffa che la Regina annoda con un fiocco per esaltare il vitino da vespa. Sulle spalle, come è sua abitudine, porta un cappotto coordinato al vestito lilla con fodera color malva. Completano la mise delle décolletée glicine di Magrit che naturalmente calza senza collant e clutch di Hugo Boss.

La moglie di Felipe è semplicemente deliziosa. L’outfit le sta d’incanto ed è uno dei suoi preferiti, visto che è la quinta volta che lo indossa. Ed è per questo che contrariamente al solito si concede di svelare le gambe, per altro perfette. Ma qualcosa non va nella gonna. Infatti, si è piegato un angolo dell’orlo e il dettaglio non passa inosservato, mostrando più del dovuto. Infatti, le mise di Letizia sono di solito curate nei mini dettagli, tanto che è impossibile trovare un difetto.

Quando finalmente la Sovrana si accorge della piega, senza scomporsi rimedia all’imperfezione raddrizzando la gonna. Ma il vero incidente avviene poco dopo quando Vicente Boluda si avvicina a Letizia per la foto d’ordinanza e inciampa sui gradini finendo a terra. La Regina resta sorpresa e guarda l’imprenditore preoccupata, mentre in suo soccorso arriva il Ministro dei Trasporti, José Luis Ábalos, e un militare che lo aiutano a rialzarsi.