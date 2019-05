Letizia di Spagna, l’abito anonimo che fa tremare Meghan Markle

editato in: da

Letizia di Spagna, icona di stile col tubino bianco

Letizia di Spagna celebra i 175 anni della polizia e incanta con un look essenziale ma ultra chic.

La Regina spagnola si conferma un’icona di stile. Bastano pochi ma essenziali dettagli griffati per trasformare un abito semplice nelle linee in un capolavoro di eleganza.

Letizia si presenta all’evento in onore delle forze dell’ordine con un classico tubino bianco (qui i consigli per indossare quello nero), con inserti neri. Lo stilista è sconosciuto. Lei abbina a questo grande classico un paio di décolletée nude, firmate Prada e una clutch di Varela, veri tocchi di classe. Anche i gioielli sono minimal, scintillano gli orecchini a foglia, creati da Chanel.

Solo qualche giorno fa l’ex giornalista, 46 anni, aveva incantato con un completo bianco smanicato che ricorda l’abito indossato da Meghan Markle per presentare il piccolo Archie al mondo.

Lo stile delle due donne non è molto diverso. Entrambe amano sfoggiare spesso look sbarazzini e anticonvenzionali. Ma Letizia riesce sempre, anche quando indossa gli stivali cuissard o un vestito in pelle nera, a non andare mai oltre le righe, le sue mise non sono esagerate o opulente. Il suo scopo non è mai quello di brillare sul red carpet. Aspetto cui invece non riesce proprio a rinunciare Lady Markle. Non a caso, Meghan ha speso oltre mezzo milione di sterline per il suo guardaroba premaman. È costata meno la nursery di Baby Sussex.

Per questo di fronte alla raffinatezza semplice e pulita dei look di Letizia, Meg non può far altro che indietreggiare. Se Kate Middleton forse è troppo british e tradizionale per la moglie californiana di Harry, certo Lady Markle potrebbe prendere a esempio la Sovrana di Spagna, anche lei ex donna in carriera, anche lei volto del piccolo schermo, ma senza manie egocentriche o di grandezza.