Negli Anni 90 era al top. La riconoscete?

Vip in vacanza, la lunga estate di star e starlette

Una bionda con la coda di cavallo si aggira in spiaggia a Sabaudia, sul litorale laziale. Costume sportivo e occhiali da sole, scruta tutta concentrata il suo cellulare. Poi si concede un tuffo in mare. Ha 43 anni e il fisico non mostra un cedimento: niente cellulite né smagliature. L’avete riconosciuta?

E’ stata una Velina di Striscia la Notizia nell’edizione 1994/95 del programma, insieme alla mora Miriana Trevisan. E prima ancora ha debuttato in televisione nel fortunatissimo programma Non è la Rai. Ultimo indizio: è una ex fidanzata del noto presentatore Paolo Bonolis.

Esatto, è proprio lei: Laura Freddi. Presto tornerà in tv nuova edizione dello show di Raiuno, Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Ed è “innamorata”, ma non si tratta di un nuovo fidanzato. Il fortunato infatti è il suo cagnolino Charlie, un maltese: «Se il mio cane non ci fosse, la mia vita sarebbe vuota. Visto come sono fatta, quando non so dove lasciarlo, resto a casa. L’ho portato per la prima volta al mare e appena l’ho avvicinato all’acqua, di istinto si è messo a nuotare. L’ho asciugato con una salvietta, ma poi si è rotolato nella sabbia! Di cani ne ho avuti tanti, ho una vera passione per loro: regalano passione, gioia, danno quello che un essere umano non offre, il loro affetto è insostituibile. Con lui mi sento la regina della spiaggia!».

Dopo il grande successo degli Anni Novanta Laura Freddi uscì di scena. In un’intervista rilasciata a Davide Maggio raccontò di essersi voluta fermare dopo il suo matrimonio con Leonardo D’Amico, per dedicarsi alla vita privata. In seguito Laura si disse delusa per essere stata dimenticata da Mediaset ma ora è pronta per ripartire alla grande.