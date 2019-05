Laetitia Casta: carriera, amori e curiosità sulla splendida 41enne

editato in: da

Laetitia Casta, icona di bellezza

Laetitia Casta tra pochissimo compirà 41 anni. L’attrice francese è nata a Pont-Audemer in Alta Normandia l’11 maggio 1978. Una donna bellissima contraria (fortunatamente) all’abuso dei ritocchini. In occasione dei suoi 40 anni dichiarò in un’intervista al magazine francese Nous Deux: «Accetto il tempo che passa. Se la mia anima rimane bella, anche le foto rimarranno belle. La chirurgia estetica non fa per me… la ritengo simile alla distruzione. È un impegno che prendo con le altre donne, per dire a tutte: restate voi stesse». Nella gallery potete vedere com’è Laetitia Casta oggi.

Leatitia Casta è alta 172 cm, pesa 57 kg e le sue misure sono 89-59,5-90. Impossibile non paragonarla alla mitica Brigitte Bardot. E infatti il regista Joann Sfar la sceglie per interpretare la mitica BB nel film del 2010 Gainsbourg (vie héroïque), pellicola per la quale riceve una candidatura al Premio César come miglior attrice non protagonista.

Facciamo un passo indietro. La sua carriera inizia nei mitici Anni 90. Nell’estate del 1993 un fotografo la nota mentre è in vacanza con la sua famiglia in Corsica, terra d’origine di suo padre Dominique. In pochissimo tempo diventa una super top model richiestissima. La sua è una bellezza straordinariamente imperfetta. Laetitia Casta non è la solita modella grissino, ma vanta un fisico con le curve. L’altra particolarità sono i denti, che non ha mai voluto raddrizzare. A detta sua ha anche il naso troppo grosso. Presta il volto come testimonial per numerosi brand. Nel 1999 l’associazione dei sindaci francesi la sceglie come volto della Marianne, simbolo della repubblica Francese. Lo stesso anno la vediamo esordire al cinema in Asterix & Obelix contro Cesare, regia di Claude Zidi.

Laetitia Casta ha tre figli. La primogenita è Sahteene (2001), figlia dell’ex compagno, il regista e fotografo Stéphane Sednaoui. Dalla relazione con l’attore italiano Stefano Accorsi sono nati Orlando (2006) e Athena (2009). Il suo attuale compagno è Louis Garrel, col quale si è fidanzata nel 2015. I due si sono sposati in Corsica nel giugno 2017. Lui è di 5 anni più giovane di lei e in passato è stato legato a Valeria Bruni Tedeschi, regista e attrice nonché sorella di Carla Bruni.

Ha una sorella minore, Marie-Ange Casta, che ha 12 anni in meno di lei e ha seguito le sue orme: è attrice e modella come Laetitia, alla quale somiglia molto. Per chi la volesse seguire su Instagram il suo account ufficiale è @laetitiacasta.