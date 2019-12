Lady Diana, l’abito icona che nessuno ha voluto

editato in: da

Lady Diana è stata anche un’icona fashion. Tra gli abiti che ha indossato e che hanno lasciato il mondo a bocca aperta è possibile citare il famosissimo Travolta Dress, il vestito del ballo scatenato con John Travolta.

Era il 9 novembre 1985 alla Casa Bianca, Diana Spencer aveva solo 24 anni e ballava sulle note di Saturday Night Fever davanti agli occhi distratti del marito e agli sguardi carichi di entusiasmo di Ronald e Nancy Reagan.

Sono passati più di 30 anni da allora e, nei giorni scorsi, lo storico capo disegnato da Victor Edelstein è stato acquistato dalla Historic Royal Palaces – fondazione creata nel 1998 con lo scopo di gestire per conto della Sovrana i Palazzi Reali non occupati – per 264mila sterline.

Indossato dalla Principessa del popolo altre tre volte – nel 1986 in Austria, nel 1991 alla Royal Opera House e nel 1997 – il meraviglioso abito di velluto, color blu notte sulla base di un’esplicità richiesta dell’allora consorte di Carlo, era stato messo all’asta lo scorso 9 dicembre.

L’iniziativa in questione, avente una base di partenza di 350mila sterline, non ha però avuto successo. L’abito non ha infatti raggiunto, almeno fino all’intervento in seconda battuta dei curatori della fondazione sopra citata, il prezzo di riserva di 200mila pounds.

L’asta del 9 dicembre non è stata la prima ad aver visto protagonista l’iconico Travolta Dress. Nel 1997 Diana stessa decise di venderlo, raccogliendo 123mila sterline che destinò poi alla ricerca scientifica contro l’AIDS. Circa due mesi dopo, la Principessa del popolo avrebbe perso la vita e per la Monarchia inglese sarebbe iniziato uno dei momenti più critici della sua storia plurisecolare.

Tornando al recente acquisto da parte della Historic Royal Palaces ricordiamo che la curatrice Eleri Lynn, nel corso di un’intervista, ha commentato la novità descrivendo il capo come un‘icona senza tempo e una testimonianza importante della moda reale del ventesimo secolo.

Il vestito di Edelstein, acquistato nel 2013 da un anonimo intenzionato a fare una sorpresa alla moglie, ha ovviamente segnato anche i ricordi di Travolta. L’attore americano, durante un’intervista rilasciata nel 2016, ha infatti parlato dell’indimenticabile ballo nell’Entrance Room della Casa Bianca come del momento migliore dei suoi anni ’80.