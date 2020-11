Lady Diana, The Crown rilancia la sua giacca iconica

editato in: da

The Crown rilancia la giacca iconica di Lady Diana, il Barbour. La quarta stagione dello show Netflix ha segnato il ritorno di un capo d’abbigliamento che sembrava ormai scomparso e che negli anni Ottanta divenne il più amato dalla famiglia reale. Stiamo parlando del Barbour, la giacca cerata nata nel 1894e presente in moltissime scene della serie tv che racconta la Royal Family. Apprezzata dall’aristocrazia inglese, la giacca divenne famosissima nel 1982 quando Diana venne fotografata mentre la indossava durante una passeggiata nella brughiera.

Da quel momento il Barbour divenne un capo amatissimo e indossato in tutto il mondo, sino alla fine degli anni Novanta quando la crisi della famiglia reale, subito dopo la morte di Lady D, portò anche al declino di questo trend. Oggi il giubbotto apprezzato da Diana e sfoggiato in tante occasioni, è tornato di moda con la messa in onda della quarta stagione di The Crown. Chi possedeva il Barbour l’ha rispolverato dall’armadio, indossandolo, mentre chi l’ha notato in qualche puntata della serie continua a cercarlo sui siti di vendita, dove sono spuntati centinaia di annunci.

Il successo del capospalla dimostra ancora una volta il potere immenso di Diana e quanto la sua figura sia apprezzata anche da chi non è mai riuscita a conoscerla. Grazie a The Crown infatti la mamma di Harry e William è diventata una icona per la generazione Z, quella formata dai nati fra il 1997 e il 2012, perciò dopo la sua morte.

Il successo di The Crown, nel frattempo, continua, ma la famiglia reale non sembra apprezzare lo show che racconta i retroscena della vita della Regina Elisabetta. In particolare The Queen e William non avrebbero apprezzato la scelta di raccontare la crisi matrimoniale fra Diana e Carlo. “La famiglia reale è infuriata per la trama messa in scena”, ha spiegato il Sun. Anche il marito di Kate Middleton avrebbe criticato The Crown. “Il Duca di Cambridge non ne è molto soddisfatto – si legge sul tabloid -. Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati e presentati in modo falso e semplicistico solo per trarne profitto […] Si continua a porre l’attenzione su cose accadute in tempi molto difficili, 25 o 30 anni fa, senza pensare ai sentimenti di nessuno. Non è giusto, in particolare quando così tante delle cose raffigurate non rappresentano la verità”.