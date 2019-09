Lady Diana, il ricordo doloroso e l’ultima telefonata a William

editato in: da

L’ultima telefonata a William prima della tragedia e un ricordo doloroso: sono passati anni dalla scomparsa di Lady D, ma i suoi figli non l’hanno mai dimenticata.

Icona di stile, Principessa, ma soprattutto mamma: Diana era legatissima a William e Harry. I nipoti della Regina Elisabetta hanno sofferto molto per la morte della Principessa del Galles, soprattutto perché l’ultimo ricordo che hanno di lei è una telefonata, fatta poco prima che avvenisse l’incidente mortale a Parigi.

A ricordare quell’ultima conversazione è stato William in un nuovo documentario che racconta la vita di Lady Diana e il suo legame con i figli. All’epoca – era il 1997 – i due Principi erano poco più che bambini e quando la loro mamma chiamò in Scozia per sapere come stavano rimasero molto poco al telefono con lei.

“Era a Parigi, io e mio fratello eravamo in Scozia in vacanza con i nostri cugini – ha ricordato William nel documentario -. Era sera e squillò il telefono. Quando eravamo piccoli non amavamo parlare al telefono con i nostri genitori. Se avessi saputo che era l’ultima telefonata non sarei stato così sbrigativo. Ci ha ricoperto d’amore”.

Quel giorno anche Harry parlò con Diana, ma la conversazione durò pochissimo perché lui voleva tornare a giocare. In seguito quel gesto ha perseguitato il secondogenito di Lady D per moltissimi anni. “Poi arrivò il mio turno – ha spiegato -. Parlammo cinque minuti, se avessi saputo che era l’ultima volta che la sentivo avrei proseguito la telefonata. Ci penso spesso”.

Ad aiutarlo a superare il dolore per la perdita della madre, la rabbia e la grande sofferenza è stato William che l’ha convinto a intraprendere un percorso psicologico, ma anche Kate Middleton, che è diventata come una sorella per lui. Oggi il duca di Sussex e quello di Cambridge sono adulti, entrambi sono diventati genitori e sono sposati.

Sia Meghan Markle che Kate Middleton sono consapevoli del ruolo importante che Diana ha avuto per milioni di persone, ma soprattutto per William e Harry, per questo non smettono mai di omaggiarla e ricordarla, seguendo il suo esempio anche nella cura dei figli.