Lady Diana, quando Harry potrebbe tornare in Inghilterra

L’anniversario di morte di Lady Diana si avvicina e per la prima volta il Principe Harry non ci sarà: il minore dei figli della Principessa risiede negli Stati Uniti con la consorte Meghan Markle e il figlio Archie e, al momento, non sembrerebbero esserci viaggi ufficiali per tornare nel Regno Unito nei prossimi giorni.

Ma a dare una buona notizia è un annuncio reale, che suggerisce che Harry tornerà per la toccante ricorrenza la prossima estate: una dichiarazione congiunta dei Principi ha confermato i piani per onorare la loro defunta madre con una statua, che verrà inaugurata il 1° luglio 2021 nell’immenso Sunken Garden del Kesington Palace.

La statua che il principe William e il principe Harry hanno commissionato per commemorare la loro madre, Diana, Principessa del Galles, sarà installata l’anno prossimo in quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno.

La statua è stata commissionata per celebrare il ventesimo anniversario della sua morte e riconoscere il suo impatto positivo nel Regno Unito e in tutto il mondo.

I Principi sperano che la statua aiuti tutti coloro che visitano Kensington Palace a riflettere sulla vita della madre e sulla sua eredità.

Quale posto migliore per celebrare la memoria di Diana, tra i tanti tulipani e le begonie che hanno reso il giardino uno dei luoghi preferiti della Principessa nella tenuta che una volta chiamava casa.

Tra l’altro, questo annuncio sembra assopire i contrasti che hanno portato i due Principi William e Harry a separarsi: Il dolore per la perdita della madre, avvenuta il 31 agosto 1997, aveva unito ancor più i due fratelli, ma ultimamente il loro rapporto era apparso mutato.

Dopo che Meghan e Harry hanno cessato di essere reali senior, diversi esperti di questioni reali hanno sottolineato come la pubblicazione della biografia Finding Freedom abbia contribuito a inasprire il legame tra i due fratelli e le rispettive consorti, poiché il libro ha fatto un ritratto di William e Kate Middleton non proprio edificante.

La separazione dei suoi due figli è stata da sempre la paura più grande di Lady Diana: per i suoi William e Harry avrebbe voluto un legame profondo e solidale, così da combattere insieme le insidie che il mondo regale può presentare sul loro cammino.

Come la fotografa di Corte Jayne Fincher ha dichiarato a Page Six, Diana avrebbe fatto di tutto per mettere pace tra loro e anche tra Kate e Meghan. E noi ne siamo fermamente convinti.

Ma, in fondo, quest’ultimo annuncio, comunicato per volontà di Harry e William, sottolinea come i loro contrasti non siano del tutto insormontabili e che presto ci sarà di nuovo la pace.