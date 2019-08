Lady Diana, come William salvò Harry dopo la sua morte

editato in: da

Fu William a salvare Harry dopo la morte di Lady Diana, aiutandolo a superare il dolore per la scomparsa della madre.

Lo racconta un documentario che svela, ancora una volta, i retroscena della morte della Principessa del Galles. Era il 31 agosto del 1997 quando Harry e William, che all’epoca erano solo dei bambini, vennero informati che la loro mamma era morta. Lady D morì tragicamente a Parigi, lontana dai suoi figli, dopo un’ultima telefonata veloce fatta diverse ore prima durante la quale Harry e William non potevano presagire cosa sarebbe accaduto.

Tutti ricordano il funerale di Lady Diana, la sofferenza dei sudditi inglesi, ma soprattutto quella di Harry e William, costretti a camminare dietro il feretro. Quel giorno i nipoti della Regina Elisabetta non versarono nemmeno una lacrima e in seguito furono costretti a fare i conti con quella grande mancanza.

Soprattutto Harry che, come raccontano oggi fonti di Palazzo, divenne “aggressivo e scostante”. A salvarlo dal baratro fu proprio il Principe William, che lo convinse a farsi aiutare e a seguire un percorso psicologico per superare il trauma. Nel 2017, per la prima volta dopo tantissimi anni, Harry raccontò di aver rimosso tutti i ricordi legati al giorno della morte di Lady Diana e di aver cercato di cancellare ciò che riguardava la madre.

Un modo per sfuggire al dolore che per anni ha devastato la sua vita. L’aiuto di William, svelano fonti reali, in quel periodo fu fondamentale perché consentì a Harry di prendere atto che doveva fare qualcosa. Nel corso degli anni la situazione per lui è migliorata per fortuna. Il secondogenito di Diana ha imparato a scaricare la rabbia nella boxe e ha intrapreso un percorso di recupero con un esperto che gli ha consentito di elaborare quanto era accaduto.

Oggi che è padre ed è sposato con Meghan Markle, proprio come Kate e William, continua ad onorare la memoria di Lady Diana.