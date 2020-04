Lady Diana, all’asta la lettera segreta firmata da Harry e William

editato in: da

Lady Diana, vita di una principessa

Una lettera rara e segreta, scritta da Lady Diana e firmata da Harry e William. Si tratta le cimelio della Royal Family che è finito all’asta in questi giorni e che, soprattutto ora, ci ricorda il legame speciale fra i nipoti della Regina Elisabetta. La missiva riporta la data del 21 giugno 1989 ed è stata scritta proprio da Lady D, indirizzata al sergente Plumb a capo del gruppo di scorta di Scotland Yard.

Nella lettera Diana ringrazia il sergente per aver realizzato un’esibizione in moto in occasione del compleanno di William, rendendo la festa per i suoi sette anni davvero speciale. “Caro Sgt Plumb, è stato molto gentile da parte sua e della sua squadra partecipare oggi al compleanno di William – si legge -. So che siete particolarmente impegnati in questo periodo, quindi il fatto che voi e i vostri ragazzi in motocicletta abbiate trovato il tempo di prendere parte alla festa di compleanno significa ancora di più per noi. Questa lettera vi giunga come il più caldo dei ringraziamenti possibili – conclude la Principessa del Galles -. Distinti saluti, Diana, William e Harry”.

In calce alla lettera oltre alla firma di Diana compaiono anche quelle dei due principi. Quella di William, che all’epoca aveva sette anni, in corsivo, e quella di Harry, che di anni ne aveva cinque, in stampatello. La lettera è un vero e proprio cimelio introvabile, tenuta segreta per decenni e venuta alla luce solo ora. Racconta non solo l’amore di Diana per i suoi figli, ma anche il legame speciale con Harry e William.

Verrà venduta all’asta da The William George Auction House di Peterborough, con una cifra di partenza di 7500 sterline (circa 8600 euro). “È un oggetto davvero raro – ha spiegato Robin Gray, amministratore delegato della casa d’aste – c’è grande richiesta”.

La lettere è accompagnata anche da un altro messaggio realizzato da Ann Beckwith-Smith e firmato da Diana. “La principessa del Galles – recita – è davvero grata al sergente Plumb e al suo team per aver assicurato che il settimo compleanno del principe William fosse così speciale e che l’esibizione fosse apprezzata da adulti e bambini”.

Una lettera segreta che arriva in un momento particolare per la Royal Family. Harry e William, che avevano giurato di sostenersi a vicenda dopo la morte di Diana, sono sempre più lontani, divisi dalla faida fra Kate Middleton e Meghan Markle e da divergenze che ormai sembrano insanabili.