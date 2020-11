La Regina si ritira: William e Kate Middleton sul trono. Il destino di Harry e Meghan

editato in: da

La Regina Elisabetta starebbe seriamente considerando di ritirarsi al compimento del suo 95esimo compleanno, nel 2021. I rumors della possibile abdicazione hanno agitato gli esperti in questioni reali che ora si chiedono chi le succederà al trono.

Secondo la naturale linea di successione, il Principe Carlo sarà il prossimo Re, ma pare – stando a indiscrezioni riportate da New Idea – che il Palazzo stia valutando se affidare la Corona direttamente a William, figlio maggiore del Principe del Galles e Diana, saltando quindi una generazione.

Secondo gli esperti ci sarebbero dei chiari segnali che William e di conseguenza sua moglie Kate Middleton siano i candidati privilegiati per questo passaggio di potere (forse per questo Kate ha indossato gli orecchini di Elisabetta al cenotafio). I Duchi di Cambridge infatti stanno assumendo sempre più incarichi istituzionali da diversi mesi, ossia da quando Elisabetta è stata costretta ad annullare e a ridurre poi drasticamente i suoi impegni pubblici a causa della pandemia, in considerazione della sua età avanzata. Tanto che di fronte a questa seconda ondata, si è ritirata col Principe Filippo a Windsor.

Ciononostate, Elisabetta a 94 anni non si è sottratta ad alcuni doveri imprescindibili, come la cerimonia durante il Remembrance Day o la sua presenza al Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) insieme a William. Evidentemente, però, sente sempre più impellente la necessità di garantire una successione tranquilla e di affidare la Monarchia a energie fresche. E qui sta il punto.

Carlo infatti ha già 71 anni e ha vissuto per tutta la vita all’ombra della madre. Quindi, William e Kate, molto più giovani, molto più vicini alle problematiche attuali, sono i candidati ideali a succedere a Elisabetta. Ma il passaggio non sarebbe indolore. Infatti, una fonte vicina a Palazzo ha riferito a Us Weekly che per la Sovrana è molto difficile privare Carlo del trono. “Carlo lo vede come un suo diritto di nascita, l’ha sognato per tutta la vita e Sua Maestà troverebbe molto difficile privarlo di questo”. “Carlo sarà Re e avrà al suo fianco la moglie Camilla”, così ha sottolineato l’insider.

D’altro canto, pare che in molti a Corte vorrebbero che la Corona passasse direttamente a William. E il fatto di non aver rivelato la sua positività al virus, era un modo per proteggere la sua ascesa ed evitare che si diffondesse il panico per un eventuale ipotesi che Harry diventasse Re.

A proposito di Harry e Meghan Markle, stando a quanto riporta New Idea, per loro non ci sarebbe più spazio nella nuova Monarchia, sia che a prendere il potere sia Carlo o sia William. L’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, che è molto addentro alle faccende della Famiglia Reale, ha infatti dichiarato che il Principe del Galles non includerà Harry e Meghan nel suo piano. “Carlo ha chiarito che intende snellire la Monarchia e ridurre il numero di membri della Famiglia che lavorano a tempo pieno a quelli nella linea di successione immediata”. E chiunque pensa di sfruttare il suo titolo nobiliare, verrà invitato a fare i bagagli sotto il regno di Carlo.

Dunque, Harry e Meghan riceveranno il ben servito, ma in fondo è quello che volevano: vivere in modo indipendente dalla Corona. E ci stanno riuscendo, visti i contratti milionari e i soldi che prendono per ogni intervento pubblico. Se poi vogliamo dirla tutta, Lady Markle pare che punti a un altro tipo di Palazzo, ossia alla Casa Bianca. Già in queste elezioni presidenziali ha fatto sentire la sua voce e circolano rumors su una possibile sua candidatura fra quattro anni.