La Regina Elisabetta compie 94 anni: Kate Middleton la festeggia così

La dieta della longevità della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta compie 94 anni, è nata infatti il 21 aprile 1926. Per lei quest’anno un compleanno dimesso a causa dell’emergenza sanitaria.

La Sovrana si trova in isolamento al Castello di Windsor, insieme al marito il Principe Filippo che a 98 anni ha voluto dare un messaggio di sostegno alla Nazione, ringraziando tutti coloro che stanno lavorando in questo periodo di pandemia.

Elisabetta dunque è costretta a soffiare sulle 94 candeline nel suo Castello senza l’intera famiglia, tutta in quarantena, brindando forse con un bicchiere di gin. Come è noto nella sua dieta, ogni giorno è previsto un aperitivo a base alcolica. Ma come è già accaduto alla Regina di Danimarca che ha fatto gli 80 anni in quarantena, non manca l’affetto dei sudditi.

Elisabetta ha comunque chiesto che non ci siano colpi di cannone per festeggiarla, a causa del coronavirus. È la prima volta che avviene nei 68 anni del suo regno. Inoltre, non ha voluto bandiere sui palazzi amministrativi.

Se lo scorso anno ha ricevuto la visita di 16 membri della Famiglia Reale, oggi la Regina può contare sulla vicinanza virtuale dei suoi affetti più stretti. E poi ci sono i tanti messaggi social che arrivano da ogni parte del regno e del mondo.

Di certo, sarà più serena dopo che suo figlio ed erede al trono Carlo è guarito dal coronavirus. La Regina può contare anche sul supporto virtuale di William e Kate Middleton. I Duchi di Cambridge pare abbiano in previsione una video-chat con Sua Maestà. E i bis-nipoti, George, Charlotte e Louis sono pronti a cantarle “Buon compleanno”.

Sebbene Buckingham Palace non abbia confermato tali modalità di contatto, ha precisato che comunque si tratterà di chiamate private. È altamente probabile che William e Kate contatteranno Elisabetta tramite Zoom, perché lo hanno già impiegato per tenersi in contatto con la stessa Sovrana e con gli enti benefici che guidano.

Il compleanno di Elisabetta cade in un periodo molto difficile. Anche la parata militare, Trooping the Colour, che si tiene tutti gli anni per festeggiare il genetliaco istituzionale della Regina è sospesa per il momento.

Oltre alla pandemia, la Sovrana ha dovuto affrontare non poche preoccupazioni che hanno scosso la Famiglia Reale. Dallo scandalo del Principe Andrea alla Megxit di cui ancora sono evidenti gli strascichi. Harry e Meghan sono a Los Angeles e ancora sono fonte di preoccupazione per Elisabetta.