La Regina Elisabetta compie 93 anni: il gioiello da cui non si separa da più di mezzo secolo

Regina Elisabetta, i suoi orecchini preferiti

La Regina Elisabetta compie 93 anni. È nata infatti il 21 aprile 1926. E quest’anno il suo genetliaco coincide con la Pasqua

Elisabetta è inossidabile e da record. Il suo regno è il più lungo della storia britannica: salì al trono il 6 febbraio 1952. Così come il suo matrimonio col Principe Filippo (97 anni) dura da oltre 70 anni. Il segreto della sua longevità sta in una dieta speciale che comprende anche aperitivi alcolici.

Nella sua lunga esistenza, c’è un oggetto che l’accompagna da oltre 65 anni. Si tratta di un paio di orecchini di perle che la Regina ama indossare spesso. Li ha portati anche durante la funzione del giovedì santo nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Sebbene abbia a disposizione i gioielli più preziosi, comprese le tiare prestate a Kate Middleton, Meghan Markle ed Eugenia di York, Elisabetta preferisce questo semplice quanto elegante paio di orecchini, un vero e proprio paspourtous coi suoi amati completi dai colori sgargianti.

Noti in Gran Bretagna come Queen Mary’s Button Earrings, hanno un diamante sormontato sopra la perla. Elisabetta li porta sia durante i suoi impegni ufficiali sia in occasioni speciali come il matrimonio di William e Kate o le nozze di Eugenia di York.

Gli orecchini appartennero alla collezione della nonna di Elisabetta, la Regina Maria, morta nel 1953. Quest’ultima li ha indossati prima del matrimonio con Re Giorgio, nel 1893.

Elisabetta ricevette come dono di nozze un paio di orecchini simili a quelli di sua nonna, noti come Devonshire pearls. Questi però hanno diamanti più grandi.

Se il 21 aprile la Regina festeggia in modo privato, a giugno ci sarà come è noto il secondo compleanno della Sovrana. Questa volta le celebrazioni saranno pubbliche, quando ci sarà il Trooping the Colour, la parata militare che la Famiglia Reale osserva dal balcone.