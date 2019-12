La Principessa Beatrice annulla il party di fidanzamento. Il Palazzo in allarme

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, fidanzati ufficiali

Beatrice di York annulla la festa di fidanzamento e continua a subire lo scandalo che ha travolto suo padre, il Principe Andrea, a causa del quale il suo matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi si sta trasformando in un incubo.

Oltre a dover rinunciare a un royal wedding degno di questo nome, come solo l’anno scorso ha avuto sua sorella Eugenia, Beatrice ha deciso di rinunciare dunque al party di fidanzamento che si doveva tenere il prossimo 18 dicembre al Chiltern Firehouse. Il motivo? È presto detto, teme la presenza massiccia dei paparazzi accorsi a fotografare Andrea e non perché è il padre della sposa, che probabilmente non l’accompagnerà all’altare, ma per le sue relazioni clandestine.

Il comportamento del Principe ha gettato una vera e propria macchia sulla Famiglia Reale e la Regina Elisabetta, a 93 anni, è troppo stanca per affrontare uno scandalo di queste proporzioni. Tra l’altro anche la decisione di Beatrice di rinunciare all’ultimo alla festa ha causato allarme a Corte e preoccupazione tra i suoi amici, dato il momento delicato che sta vivendo.

Pare che la Principessa e il fidanzato abbiano deciso di cambiare data del loro ricevimento per permettere ad Andrea di intrufolarsi senza essere visto. Intanto l’ex di Edoardo, l’architetto Dara Huang, ha fatto shopping in un negozietto vintage di Londra dove ha acquistato una borsa e una giacca di Chanel, forse da indossare proprio al party.

Intanto, Elisabetta appare sempre più preoccupata di come stanno andando le cose. Vorrebbe abdicare tra 18 mesi e preparare il terreno per Carlo, ma è tutto molto complicato. Anche in considerazione dei pettegolezzi intorno al Principe di Galles e di Camilla che li vorrebbero in procinto di separarsi. L’unica speranza per la Sovrana è William che sembra avere una situazione familiare serena. Mentre sua moglie Kate Middleton sta assumendo nuovi incarichi e patronati che prima dipendevano da sua Maestà.