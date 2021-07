Kitty Spencer, Michael Lewis: il marito milionario della nipote di Lady Diana

editato in: da

Kitty e Amelia Spencer: le due nipoti di Lady Diana a confronto

Un abito da sogno, una location pazzesca (e italiana) e tanti ospiti di alto profilo: le nozze tra Lady Kitty Spencer e il milionario Michael Lewis sono state celebrate a Villa Aldobrandini a Frascati, dopo che da qualche giorno si rincorrevano gli indizi di una possibile cerimonia imminente.

Lei modella, nipote di Lady Diana in quanto figlia del fratello Charles, bellissima e molto amata, nei mesi scorsi è diventata global ambassador della casa di moda Dolce & Gabbana, lo stesso marchio che le ha realizzato il vestito da sogno per il grande giorno. Lui, invece è un uomo di successo nel mondo dell’imprenditoria.

Tra i due ci sono tanti anni di differenza: Lady Kitty classe 1990, a dicembre festeggerà i suoi 31 anni. Lui, invece, è nato nel 1959. Oltre trent’anni che però non hanno pesato nella loro relazione, iniziata qualche anno fa. A quanto pare si sarebbero iniziati a frequentare nel corso del maggio del 2018, il fidanzamento e la proposta di nozze, invece, sarebbero arrivati a gennaio 2020 quando si trovavano entrambi a Città del Capo in Sud Africa.

Uomo di affari di origine sudafricana, è presidente del Gruppo Foschini. Se si va a guardare al passato della famiglia, emerge una dinastia di imprenditori: basti pensare che il nonno negli anni Trenta aveva dato vita a una catena di negozi di mobili Lewis, mentre il padre nel corso degli anni Ottanta ha acquisito una quota di partecipazione al Gruppo Foschini, di cui poi Michael Lewis è diventato presidente a partire dal 2015. Inoltre fa parte, con diversi ruoli, di altre realtà imprenditoriali.

Gli studi (laurea e master) si sono conclusi presso l’Università di Città del Capo, poi nel corso degli anni Ottanta si è trasferito a Londra. Nel suo passato c’è un precedente matrimonio, nel 1985 infatti è convolato a nozze con la prima moglie Leola e dalla loro unione sono nati tre figli.

Ora le nozze con Lady Kitty Spencer, che prima del grande giorno ha trascorso una settimana in Italia, nello specifico in Toscana, condividendo alcuni scatti con i suoi follower su Instagram. Gli sposi hanno detto sì entrambi in bianco, lui con papillon e scarpe nere.