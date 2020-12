Kate e William, il messaggio di Natale è un inno alla speranza

editato in: da

Kate Middleton, Sofia di Svezia e le altre: le cartoline di Natale 2020 dei Reali

È stato un Natale insolito persino per la Famiglia Reale Inglese. Nonostante però i cambi di programma obbligati, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno voluto lanciare il loro messaggio di speranza per il futuro attraverso i social.

Come purtroppo era prevedibile, a causa della pandemia e della pericolosa evoluzione del virus nel Regno Unito, la Regina Elisabetta ha annullato le tradizionali celebrazioni delle festività annuali di famiglia, che solitamente si tengono nella tenuta di Sandringham.

Per questo, William, Kate e i tre figli (il principe George, la principessina Charlotte e il principe Louis), hanno trascorso gran parte della pandemia nella loro casa di campagna nel Norfolk. La stampa ha ipotizzato che vi rimarranno per tutta la stagione invernale.

Situata sulla costa orientale dell’Inghilterra, la tenuta di campagna della Famiglia Reale ad Anmer Hall sembra essere un rifugio molto amato da Kate e William, che qui avrebbero trovato lo spazio necessario per essere genitori rilassati e a loro agio senza restrizioni imposte dall’etichetta reale, così come dichiarato da una fonte vicina alla Duchessa che è stata recentemente intervistata da People e che ha dipinto Kate come una mamma attenta e sicura di sé.

Le parole scelte dai Duchi per gli auguri di quest’anno difficile hanno gli stessi toni caldi e premurosi che una mamma userebbe coi suoi figli, e sono cariche di supporto e speranza per il futuro che verrà:

Questo Natale i nostri pensieri sono con quelli di voi che oggi sono soli, con chi piange la perdita di una persona cara e con quelli in prima linea che stanno mettendo le loro vite in attesa per proteggere noi altri. Augurare buon Natale non ci sembra giusto quest’anno, preferiamo augurare un 2021 migliore. Per tutti quelli che oggi stanno lottando, c’è un supporto disponibile

hanno scritto su Twitter William e Kate, condividendo poi una serie di enti di beneficenza per la salute mentale e linee telefoniche dedicate al sostegno dei più bisognosi.

Da sempre attenti e vicini ai più deboli, anche questo Natale (nonostante gli impedimenti di forza maggiore), William e Kate hanno fatto sentire la loro voce, con la speranza di un 2021 migliore per tutti, sotto tutti gli aspetti.