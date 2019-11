Kate e William “derubati” da una nota cantante americana: la reazione della coppia su Twitter

editato in: da

È recente la notizia di un “furto” a Kensington Palace. La nota cantante americana Camila Cabello avrebbe infatti “derubato” Kate Middleton e suo marito durante una visita a palazzo per un evento solidale. Perché usiamo le virgolette? È presto detto.

La ricostruzione del misfatto è avvenuta ad opera della stessa Camila, rea confessa. La popstar, presa dai sensi di colpa, ha deciso di raccontare tutta la verità ai microfoni di un programma radiofonico della BBC.

Una matita: la Cabello avrebbe sottratto al duca e alla duchessa, durante un evento a Kensington Palace, semplicemente una matita. L’avrebbe infilata nella borsetta della madre che l’aveva accompagnata in quell’occasione.

Un avvenimento a tratti goliardico ma che ha messo in seria difficoltà la cantante, così tanto che, divorata dai sensi di colpa ha deciso di raccontare la verità e di scusarsi pubblicamente con William e sua moglie.

Tuttavia, Camila ha deciso di tenere la matita. Questo anche se ha voluto sottolineare il dispiacere e il pentimento di quel piccolo furto ai danni dei padroni di casa:

Sono così dispiaciuta. Ce l’ho ancora. Mi spiace William, e mi spiace Kate.

Nell’intervista fatta alla cantante, Greg James, conduttore del programma radiofonico della BBC ha ammesso di essere anche lui in parte responsabile di quell’atto impunito ai danni dei reali. Sarebbe stato proprio lui infatti a sfidare Camila a rubare qualcosa dal palazzo proprio in occasione dell’evento tenutosi lo scorso ottobre, convinto che però la cantante americana non avrebbe mai accettato di correre il rischio.

Detto fatto, invece: la Cabello ha rubato una matita ai duchi di Cambridge e nonostante le scuse pubbliche, al momento l’intenzione di restituirla non è stata manifestata.

Ma in tutto questo, come hanno reagito Kate e William? Attraverso una simpatica risposta social. La Middleton e suo marito hanno replicato al tweet contenente quell’estratto della trasmissione radiofonica con l’emoji di due occhi come a intendere che da questo momento in poi, terranno d’occhio la cantante, scherzosamente s’intende.

La popstar stata perdonata? Noi pensiamo proprio di sì vista anche la risposta del principe William e della sua consorte Kate Middleton. Del resto essere invitati a Kensington Palace è davvero un onore. Evidentemente, Camila non ha resistito alla tentazione di portare a casa un piccolo souvenir!