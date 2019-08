Kate e William disertano Balmoral, nuovo affronto a Meghan e Harry

editato in: da

Proseguono senza sosta le indiscrezioni sulla presunta rivalità tra le due royal family inglesi: William e Kate sarebbero in rotta con Harry e Meghan, tanto da aver addirittura deciso di rinunciare alla consueta pausa estiva a Balmoral.

Qui sorge infatti il castello di Balmoral, la residenza scozzese della regina Elisabetta II, che la famiglia reale utilizza prevalentemente durante il periodo estivo. Proprio in queste settimane la sovrana assieme a suo marito, il principe consorte Filippo, hanno raggiunto la dimora reale per trascorrere qualche giorno di pausa lontani dalla città e dalle luci dei riflettori. Il soggiorno scozzese di Elisabetta è solitamente allietato dai nipoti e da tutti i suoi cari, che si riuniscono proprio a Balmoral nel pieno dell’estate.

L’invito, anche quest’anno, è stato esteso naturalmente anche a William e Harry, con le loro rispettive famiglie. Ma se il secondogenito di Lady Diana, assieme alla moglie Meghan Markle e il figlioletto Archie, ha già raggiunto la residenza, di William e Kate Middleton non c’è ancora traccia. Secondo quanto riportato dall’esperto Robert Jobson al Daily Mail, i duchi di Cambridge starebbero rimandando il più possibile la loro partenza per evitare di incontrare Harry e Meghan. Pare, infatti, che tra di loro siano sorte ulteriori tensioni che andrebbero ad aggiungersi ai numerosi motivi di dissidio che da mesi il gossip addossa alle due coppie.

Questa volta il pomo della discordia sarebbe una particolare dichiarazione dei neogenitori del piccolo Archie: i due coniugi hanno infatti sostenuto di non volere più di due figli, per salvaguardare il pianeta ed evitare la sovrappopolazione. Un’affermazione che, sembrerebbe, non è proprio andata giù a William, l’erede al trono inglese è già a quota tre, e chissà che non abbia intenzione di allargare ancora la famiglia…

Un ulteriore motivo di attrito, secondo il royal watcher, sarebbe anche l’incarico di Meghan Markle come editrice per un numero speciale di British Vogue. La duchessa di Sussex si è però rifiutata di prestare il suo volto per la copertina della rivista, considerandolo un gesto troppo vanitoso. Peccato che, nel 2016, Kate Middleton posò proprio come modella per lo stesso magazine. Che nelle parole di Meghan ci sia una punta di critica verso la cognata?