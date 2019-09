Kate, Meghan la snobba su Instagram e lei si vendica così

editato in: da

Un giorno speciale per la famiglia reale diventa l’occasione per avere nuovi indizi sull’antipatia che divide le coppie royals più amate e seguite: quella formata da William e Kate e quella formata da Meghan e Harry.

Protagonista assoluto della giornata è il principe Harry: il figlio minore di Carlo e Diana, a lungo considerato il più ribelle in casa Windsor, compie 35 anni e viene sommerso da una valanga di affetto e di auguri provenienti da tutto il mondo.

I primi e più dolci, sono stati quelli della moglie Meghan che con un bellissimo post sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex ha raccontato tutto il suo amore e la sua ammirazione per il marito e padre di suo figlio Archie. Un post che racconta, attraverso una serie di fotografie, un po’ tutta la vita del principe: dalla nascita all’età adulta.

In molti però, in questo racconto, hanno visto un vuoto. La duchessa di Cambridge non compare in nessuna delle ben nove fotografie che raccontano la vita di Harry. Per molti Meghan ha volutamente ignorato Kate ed essendo sempre più insistenti le voci sull’antipatia tra le due cognate, agli osservatori più attenti non è sfuggita la sottile risposta della moglie di William.

Per i trentacinque anni di Harry non potevano mancare, infatti, anche gli auguri dei duchi di Cambridge. Un post sul profilo Instagram di Kensington Palace è arrivato puntuale, e in molti ci hanno visto un botta e risposta con gli auguri precedentemente pubblicati da Meghan Markle per celebrare il marito.

Niente ricordi particolari, poche emozioni: la foto scelta per festeggiare Harry sul profilo Instagram di William e Kate, ritrae i due figli di Carlo e Diana oggi, mentre chiacchierano e si sorridono a margine di un’occasione ufficiale. A commento della foto c’è la striminzita didascalia: “Oggi auguriamo un felice compleanno al duca di Sussex”.

Sebbene l’account sia un profilo di famiglia di cui Kate è ogni giorno l’indiscussa protagonista, la scelta di utilizzare una foto che vede insieme solo i due fratelli, senza la presenza della Duchessa, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, e ha fatto pensare a una mancanza non casuale ma frutto di una precisa scelta di Kate, in risposta a un’altrettanto mancanza non casuale della cognata Meghan. Pare che, anche nei giorni di festa, la guerra tra le duchesse non ammetta tregua.