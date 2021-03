Kate spaventata da Harry e Meghan: “Non vuole essere coinvolta&#...

editato in: da

Kate Middleton: capelli lisci e golf grigio

Kate Middleton e William sarebbero molto spaventati dal comportamento di Harry e Meghan Markle e terrorizzati all’idea di ciò che causerà l’intervista della coppia concessa a Oprah Winfrey. A svelarlo è Page Six che ha raccolto le testimonianze di alcuni amici dei Cambridge.

Kate e William non starebbero vivendo bene la scelta dei Sussex di raccontare in tv tutta la verità sulla Megxit e sulle tensioni con la Royal Family e a Palazzo ci sarebbe grande tensione. “Non vogliono essere coinvolti nella telenovela di Harry e Meghan Markle”, ha spiegato un amico. D’altronde la speciale intervista – di cui sono stati diffusi i primi dettagli – promette di far tremare Buckingham Palace e di creare un nuovo scandalo.

“William e Catherine, persone sommamente discrete, non vogliono essere coinvolti in questo festival di idiozie. Sono certo William sia disperatamente triste per tutto questo”. Secondo le prime indiscrezioni nell’intervista la coppia parlerà della Megxit, della battaglia contro i tabloid, ma soprattutto delle liti nella famiglia reale. Come è noto infatti, proprio a causa delle tensioni fra Kate Middleton e Meghan Markle, Harry e William si sono allontanati sempre di più tanto che, secondo un amico del principe, si parlerebbero “solo per messaggi”.

I Cambridge “sanno ascoltare i consigli di chi gli è vicino. Harry e Meghan non ascoltano nessuno. I duchi non vogliono avere niente a che fare con questa soap opera. Per loro, onestamente, è come guardare Elizabeth Hurley nella serie tv The Royals”. Se la Markle non è mai riuscita ad ambientarsi a Londra, fra impegni ufficiali, rigide regole da seguire e i tabloid, Kate si è calata alla perfezione nel ruolo di futura regina. Attorno a lei oggi c’è una famiglia “forte e unita” su cui può contare, formata dai genitori, dal fratello e dalla sorella Pippa.

Anche la Regina si è avvicinata sempre di più a Kate, premiandola per aver saputo gestire impegni e responsabilità sempre maggiori nel periodo del lockdown. La Middleton, che ha sempre avuto un legame speciale con Harry, avrebbe sostenuto e aiutato William nei momenti più complicati nel rapporto con il fratello. Ora però la duchessa sarebbe stanca della faida a distanza e spaventata da quello che potrebbe causare nella famiglia reale l’intervista trasmessa in tv.