Kate risponde a Meghan e scompare dalla foto con William

Per la Famiglia Reale britannica quello appena passato è stato un Natale a dir poco diverso dagli altri. Caratterizzato dalle ombre dello scandalo che ha coinvolto il Principe Andrea, dalle preoccupazioni per la salute di Filippo e dall’assenza di Harry e Meghan (esclusi dal video di auguri della Sovrana), il periodo delle Feste sta proseguendo all’insegna dei gossip riguardanti la presunta crisi tra Kate e William.

Dopo le rivelazioni del commentatore reale Omid Scobie e a seguito di diversi momenti che hanno visto i Duchi di Cambridge palesemente distanti, i rumors hanno ripreso a serpeggiare quando, nella giornata di ieri, sul profilo Instagram @kensingtonroyal, il canale ufficiale di Kate e William sul succitato social, è apparsa una foto di famiglia in bianco e nero.

Lo scatto ritrae William che bacia sulla guancia il piccolo Louis – dall’espressione teneramente imbronciata – con di fianco i figli più grandi della coppia, ossia il Principe George e la Principessa Charlotte. Nell’istantanea, scattata a Norfolk all’inizio del 2019 (gli abiti pesanti sono chiara spia di un periodo non certo estivo), Kate non compare.

C’è chi chi ha interpretato la foto – pubblicata poche ore prima rispetto allo scatto che ritrae la coppia intenta a percorrere la distanza tra Sandringham House e la Chiesa di Santa Maria Maddalena per la prima volta in compagnia di George e Charlotte – come una risposta a Meghan Markle.

I Sussex, che come ben si sa non hanno presenziato né alla funzione natalizia, né ai festeggiamenti con il resto della famiglia, hanno infatti diffuso, lo scorso 23 dicembre, una cartolina di Natale che ha conquistato tutti. La foto, pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della Queen’s Commonwealth Trust, vede il piccolo Archie star indiscussa (con dietro i genitori che sorridono felici, quasi a voler dimenticare le difficoltà di questi mesi).

Lo scatto in questione è in bianco e nero esattamente come quello divulgato dai Duchi di Cambridge. Che Kate abbia davvero sfoderato l’ennesima arma per mettere in ombra la cognata? Di certo c’è che la pubblicazione di una foto in cui lei non è presente accanto al marito e ai tre figli ha fatto parlare molto in queste settimane non certo tranquille per la Royal Family inglese.