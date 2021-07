Kate Middleton a Wimbledon dopo l’isolamento: è polemica

editato in: da

Kate Middleton esce dalla quarantena e sceglie il verde per Wimbledon

L’arrivo di Kate Middleton a Wimbledon dopo il periodo di isolamento, ha attirato l’attenzione di tanti e scatenato qualche polemica sui tabloid inglesi. A far discutere non solo il look green della duchessa di Cambridge, ma una questione legata alla quarantena.

Secondo alcuni commentatori infatti Kate non avrebbe rispettato le regole previste per la quarantena, accorciando i tempi imposti dal governo inglese per prendere parte alla finale degli Europei che si disputerà fra Inghilterra e Italia, ma soprattutto allo scontro a Wimbledon fra l’italiano Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

La scorsa settimana Kate sarebbe venuta in contatto con una persona positiva al Coronavirus come annunciato anche da un comunicato diramato da Kensington Palace. “Sua Altezza Reale non sta riscontrando alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo pertinenti e si sta autoisolando a casa”, hanno spiegato da Palazzo. Il contagio potrebbe essere avvenuto a Wembley dove la duchessa si è recata per ben due volte nell’ultimo periodo. La prima il 29 giugno per assistere al match Inghilterra – Germania, la seconda per prendere parte all’All England Lawn Tennis per un evento di beneficienza.

L’ultimo impegno pubblico di Kate risale allo scorso 2 luglio. Secondo la legge inglese avrebbe dovuto trascorrere in isolamento ben 10 giorni. I 10 luglio però, come riportano i tabloid, è ricomparsa a Wimbledon per assistere alla finale femminile del torneo. Un ritorno che è stato segnato dalle critiche perché, come fanno notare in tanti, ciò significa che la Middleton sarebbe rimasta meno giorni in isolamento rispetto a quelli previsti.

Il Palazzo non ha commentato la vicenda, di certo però la polemica si aggiunge a un clima già teso all’interno della Royal Family. La frattura fra Harry e William non si è ricucita, come sperava la Regina, durante l’inaugurazione della statua di Lady Diana, dove i due fratelli sono apparsi sorridenti, ma distanti. Non solo: poco dopo la cerimonia Harry ha abbandonato velocemente Londra per tornare dalla moglie e dai figli negli Stati Uniti. Un aiuto ora potrebbe arrivare proprio da Kate Middleton che sarebbe decisa a riportare la pace in famiglia e pronta a chiedere aiuto persino a Meghan Markle, mettendo da parte i vecchi rancori.