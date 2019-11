Kate Middleton e William, il segreto del loro legame che fece infuriare la Regina

editato in: da

La storia d’amore tra Kate Middleton e il William rappresenta per molti una vera e propria favola dei tempi moderni. Dopo essersi incontrati tra i banchi dell’università di St. Andrew in Scozia, la Duchessa di Cambridge e il Principe hanno iniziato a frequentarsi nel 2001, diventando sin da subito i protagonisti indiscussi di numerose copertine.

Un amore il loro maturato nel tempo e che giorno dopo giorno si è consolidato sempre di più, fino a quando William ha scelto di ufficializzare al mondo intero la loro unione. Era il 16 novembre 2010 quando da Clarence House è stata divulgata in modo formale la notizia del fidanzamento tra William e Kate. Un annuncio atteso dai tantissimi fan che aspettavano da anni di vedere coronato il sogno d’amore tra la bella borghese e il giovane Principe.

Quello del fidanzamento è un momento importante per tutti i membri della casa reale e come tale è sottoposto a un rigido protocollo, secondo cui la Regina dovrebbe essere la prima persona a palazzo a ricevere la notizia dando infine il suo benestare.

Pochi però sanno che nel caso di William e Kate le cose sono andate diversamente. Infatti, il Principe ha scelto il Kenya come cornice perfetta della sua dichiarazione. Proprio lì in Africa, durante una vacanza, il primogenito di Carlo ha chiesto la mano alla Middleton. A rendere ancora più magico il momento, si è aggiunta poi la scelta dell’anello: uno splendido zaffiro blu di Lady D. Un gesto con cui William non solo ha voluto onorare la futura moglie, ma che per lui ha simboleggiato la presenza, nonostante tutto, di Diana nella sua vita.

Nonostante la Regina sapesse che William continuava a custodire gelosamente l’anello della madre, non fu la prima ad apprendere la notizia del fidanzamento! A vivere tutte le emozioni di quel momento furono invece i compagni di viaggio in Kenya dei futuri sposi: il noto giocatore di cricket Ian Craig e sua moglie Jane. Genitori di un amico storico di William e soprattutto della sua ex fiamma Jecca, la coppia ha comunque mantenuto il riserbo più totale, lasciando che fosse la famiglia reale a darne l’annuncio ufficiale.

Difficile sapere quale sia stata la reazione della Regina Elisabetta II che, in ogni caso, è stata informata non appena William e Kate hanno fatto ritorno in Gran Bretagna. Pare comunque che non abbia esitato nel dare la propria benedizione alla coppia che ha potuto così iniziare i preparativi del matrimonio da favola celebrato, nell’abbazia di Westminster, il 29 aprile del 2011.

Oggi a distanza di nove anni da quella dichiarazione, William e Kate continuano ad apparire complici ed innamorati. Uniti ora oltre che dal sentimento, anche dalla nascita dei loro desideratissimi figli.