Kate Middleton, il gesto romantico di William per San Valentino

Kate Middleton in Galles: abito low cost e tenero gesto per William

Sembra finalmente lontano il periodo buio che aveva travolto i Duchi di Cambridge: per William e Kate è arrivato il momento di ritrovarsi. Non poteva dunque mancare una romantica cena di San Valentino, che racconta anche del loro amore per l’Italia.

Ma facciamo un passo indietro: per chi non lo sapesse, William e Kate hanno attraversato un momento davvero complicato. Già l’arrivo a corte di Meghan Markle aveva reso più difficile il loro rapporto: Kate si era trovata a fronteggiare una cognata impegnativa e a mettere pace tra William e il fratello.

Harry, dal canto suo, non ha reso di certo le cose facili. I sorrisi distesi che prima del matrimonio regalava al fratello e alla cognata sono scomparsi e, alla fine, è arrivato l’annuncio definitivo: i Sussex si sono separati dalla Famiglia Reale, provocando grandissimo scompiglio.

C’è stato, però, un risvolto positivo della vicenda: con la fuga in Canada di Meghan e Harry, Kate è tornata a brillare. E anche con William le cose si sono rasserenate: le uscite pubbliche hanno mostrato i Duchi di Cambridge più sereni e, in particolare, la Middleton più sorridente.

Ciononostante, pare che William avesse un po’ di cose da farsi perdonare, da qualche gaffe di troppo ai comportamenti un po’ più freddi. Così, per San Valentino, il futuro Re d’Inghilterra ha voluto riconquistare la moglie con una cena che ha diversi significati.

In primis, si è svolta nel loro ristorante preferito a Kensington, a pochi passi dalla residenza dove attualmente vivono e dove sono andati, in passato, per festeggiare in modo privato le loro ricorrenze. Poi, si tratta di un ristorante italiano: anche se non ci sono ancora delle conferme, sarebbe del Chucs Restaurant.

Un ristorante non lussuoso che include nel suo menu pasta, pizza e risotto e che Kate Middleton adorerebbe sia per il taglio borghese sia perché le ricorda dei momenti felici passati proprio con William in Italia.

In passato, la Duchessa non aveva nascosto il suo amore per il Bel Paese: oltre ad adorare le collezioni di moda firmate dai più grandi stilisti del tricolore, aveva infatti affermato di desiderare che i figli George, Charlotte e Louis imparassero a parlare l’italiano.

Il regalo di William, pertanto, sembra quasi una promessa: di ritorno alla novità, di un futuro più sereno e, chi lo sa, di un viaggio blindatissimo in Italia per accentuare quella complicità che li ha resi una coppia esemplare.